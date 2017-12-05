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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۴:۵۲

پنجاهمین کرسی موسسه امام خمینی(ره)؛

بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره مشروعیت حکومت در عصر غیبت

بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره مشروعیت حکومت در عصر غیبت

نشست «بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره مشروعیت حکومت عصر غیبت» ۱۸ آذرماه در قم برپا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «بررسی دیدگاه علامه طباطبایی درباره مشروعیت حکومت عصر غیبت» ۱۸ آذرماه در قم برپا می شود.

در این نشست حجت الاسلام والمسلمین مهدی امیدی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) سخنران و حجت الاسلام والمسلمین عبدالله فتحی و حجت الاسلام والمسلمین ابوذر مظاهری عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) منتقد هستند.

مدیریت کرسی به عهده حجت الاسلام محمد بهمنی است.

این نشست روز شنبه ۱۸ آذرماه از ساعت ۱۸ در قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، طبقه چهارم، سالن اندیشه برگزار می شود.

کد مطلب 4164127

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