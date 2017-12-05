به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اردبیل، علیرضا دباغ‌عبداللهی اظهار کرد: «استان اردبیل جزو استان‌های مستعد در حوزه صنایع‌دستی است به‌طوری‌که ما در شرایط موجود پتانسیل‌های بالقوه‌ای در صنایع‌دستی داریم که به‌راحتی می‌توانیم این توانمندی‌ها را به عرصه ظهور و بروز برسانیم.»

او با بیان این‌که در ۶۱ رشته صنایع‌دستی در استان اردبیل پروانه تولید صادر شده است، خاطرنشان کرد: «ما در اکثر رشته‌های صنایع‌دستی قابلیت منحصربه‌فردی را در تولید و عرضه محصولات به بازار داریم به‌طوری‌که در تولید بافته‌های داری نظیر ورنی، گلیم و جاجیم جزو استان‌های ممتاز کشور هستیم.»

معاون صنایع‌دستی استان اردبیل تولید یک‌میلیون مترمربع ورنی و گلیم را منبع درآمد بیش از ۱۰هزار نفر از فعالان این عرصه در استان اردبیل اعلام کرد و افزود: «ما تاکنون نتوانسته‌ایم همه این استعدادها را که قابل قبول و هدایت هستند درست شناسایی کنیم و از آن‌ها بهره‌برداری کنیم که یکی از دلایل این امر، عدم تشکیل اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی در ارتباط با صنایع‌دستی است.»

دباغ‌عبداللهی گفت: «فراتر از دولت، تشکل‌های فراگیر مردمی می‌توانند در تشکیل این اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی فعالیت کنند که سال‌هاست تلاش می‌کنیم با همت صاحبان حرف در بخش صنایع‌دستی و در دفاع از حق و حقوق فعالان این عرصه انجمن و اتحادیه صنفی صنایع‌دستی را در استان اردبیل راه‌اندازی کنیم.»

او با بیان اینکه در اکثر استان‌های پرآوازه در صنایع‌دستی این اتحادیه و انجمن‌ها شکل گرفته است بیان کرد: «قطعا با این حرکت زمینه تولید، فروش و عرضه مناسب محصولات صنایع‌دستی فراهم آمده و فعالان این عرصه می‌توانند پیگیر حق و حقوق قانونی خود از طریق مسئولان و دولتمردان باشند.»

معاون صنایع‌دستی اردبیل ادامه داد: «در چنین خلئی مسئولان دولتی در استان در حمایت از فعالان این عرصه به‌دنبال احقاق حق و حقوق صاحبان صنایع‌دستی هستند که ما در این استان سعی داریم نسبت به دریافت نشان‌های ملی و جهانی جغرافیایی صنایع‌دستی اقداماتی را انجام دهیم به طوری که در سال‌های اخیر سه نشان ملی جغرافیایی برای ورنی مغان، گلیم عنبران و جاجیم خلخال دریافت کردیم.»

دباغ‌عبداللهی تصریح کرد: «تاکنون در کشور ۱۰ نشان ملی جغرافیایی صنایع‌دستی صادر شده که استان اردبیل با دریافت سه نشان در این حوزه پیشتاز است.»

او گفت: «از پنج پرونده در نوبت رسیدگی نشان بین‌المللی جغرافیای صنایع دستی از کشورمان یک پرونده مربوط به ورنی مغان در نوبت بررسی و رسیدگی است که امیدواریم شاهد ثبت جهانی ورنی مغان در آینده‌ای نزدیک باشیم.»