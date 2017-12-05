عبدالله صالح از سوی عربستان مامور به اخراج انصارالله از یمن بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو گفتگو، سیدهادی سیدافقهی اوضاع میدانی یمن را نشان از بی ثباتی دانست و افزود: «نمی توان گفت اوضاع میدانی از دست انصارالله خارج شده است چراکه وقایع اخیر و شرایط بیشتر شبیه جنگ و گریز است.»

وی ادامه داد: «[پیش از مرگ عبدالله صالح] مواضع میدانی در دست انصار الله بود و تمامی تحرکاتِ دسته علی عبدالله صالح را رصد می کرد؛ ضمن اینکه برخی چهره ها داخلی یمن با تحرکات تفرقه افکنانه و جدایی طلبانه گروه عبدالله صالح مخالف بودند.»

سیدافقهی با ابراز امیدورای از اینکه انصارالله بزودی اوضاع را در دست گیرد، گفت: «عربستان در صدد اختلاف افکنی [میان شیعیان زیدی و مقامات یمنی بوده و هست] اما تصور نمی کنم قادر باشد بر اساس ایجاد شکاف و غلبه بر انصارالله عمل کند!»

وی ادامه داد: «عبدالله صالح پیش از این شش بار به انصارالله حمله کرده و با حوثی ها وارد جنگ شده بود و در هر شش بار نیز شکست خورد؛ با وجود اینکه با حمایت کامل عربستان سعودی نیز این کار را انجام داد و در مرحله ی ششم نیز عربستان مستقیما وارد جنگ با حوثی ها شد.»

سیدافقهی با بیان اینکه عبدالله صالح با حمایت عربستان هیچگاه نتوانست انصارالله یمن را شکست دهد، تصریح کرد: «عبدالله صالح از سوی عربستان ماموریت داشت که انصارالله را از یمن خارج کند!»