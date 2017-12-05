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۱۴ آذر ۱۳۹۶، ۱۷:۳۳

بعد از باخت به صنعت نفت؛

ویسی از سرمربیگری استقلال خوزستان استعفا کرد

ویسی از سرمربیگری استقلال خوزستان استعفا کرد

اهواز - عبدالله ویسی بعد از باخت در برابر صنعت نفت آبادان از هدایت تیم فوتبال استقلال خوزستان استعفا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، از سری رقابت های هفته پانزدهم لیگ برتر باشگاه های کشور، عصر امروز تیم های استقلال خوزستان و صنعت نفت آبادان در ورزشگاه الغدیر اهواز به مصاف هم رفتند که در نهایت این بازی با نتیجه یک صفر به سود طلایی پوشان آبادان به پایان رسید.

بعد از این شکست، عبدالله ویسی از هدایت تیم استقلال خوزستان استعفا کرد. 

وی این مطلب را در نشست خبری بعد از پایان بازی با صنعت نفت اعلام کرد و گفت: اگر مشکلات حل نشود دیگر به تیم بازنمی گردد.

البته باید دید این استعفا تا چه اندازه قطعیت دارد و شاید تنها برای شوک وارد کردن به باشگاه و بازیکنان صورت گرفته است.

کد مطلب 4164357

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