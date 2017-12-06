رمانی از فریبا وفی برای بیست و هفتمین نوبت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشر مرکز رمان «پرنده من» اثر فریبا وفی را برای بیست و هفتمین نوبت تجدید چاپ کرد.

پرنده من اولین رمان فریبا وفی است که برنده چند جایز معتبر داخلی از جمله بهترین رمان سال ۱۳۸۱ بنیاد گلشیری و بهترین رمان سال ۱۳۸۱ جایزه ادبی یلدا شده است.

داستان این اثر از زبان یک زن متاهل روایت می‌شود که درگیر روزمرگی و سختی‌های زندگی زناشویی و بچه‌داری است. شوهر او نیز مردی بلندپرواز است و در درجه اول به رویاهای خود می‌پردازد. راوی داستان در چنین فضایی از خودش می گوید، از احساسات زنانه خود، خواهرانش، مادرش و شوهری که بیوفا نیست اما هم قدم او نیز نیست. بی رحم نیست اما گرم هم نمی‌گیرد.

پرنده‌ من تاکنون به زبان‌های انگلیسی، ایتالیایی، ترکی و آلمانی ترجمه و منتشر شده، و رازی در کوچه‌ها به زبان‌های فرانسوی و نروژی ترجمه و منتشر شده و ترلان نیز به زبان آلمانی ترجمه و منتشر شده است که تمامی این ترجمه‌ها بر اساس عقد قرارداد رسمی کپی‌رایت میان نشرمرکز و ناشران خارجی انجام شده است.

نشر مرکز به تازگی اثری دیگری از فریبا وفی با عنوان «رازی در کوچه‌ها» را نیز برای نهمین نوبت تجدیدچاپ کرده است.

این رمان نیز راوی داستان دخترکی‌ست که در خردسالی خود معنای دوستی را درمی‌یابد و مرگ دوست را تجربه می‌کند.

یادآوری می‌شود فریبا وفی در پاییز سال جاری جایزه ادبی بنیاد لیپتورم آلمان را به‌عنوان نویسنده پرمخاطب‌ترین ترجمه آلمانی در سال جاری میلادی به دست آورد.