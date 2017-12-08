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۱۷ آذر ۱۳۹۶، ۱۰:۵۶

حضور «ویلایی‌ها» در بخش سینمای جهان جشنواره «کرالا»

حضور «ویلایی‌ها» در بخش سینمای جهان جشنواره «کرالا»

فیلم «ویلایی‌ها» در جشنواره فیلم «کرالا» هند روی پرده می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، فیلم «ویلایی‌ها» به کارگردانی منیر قیدی و تهیه کنندگی سعید ملکان در بیست و دومین جشنواره فیلم «کرالا» در بخش سینمای جهان به نمایش در می‌آید.

از دیگر فیلم‌های ایرانی حاضر در این جشنواره، می‌توان به «پل سفید» ساخته علی قوی تن (در بخش مسابقه بین‌الملل)، «کوپال» ساخته کاظم ملایی (در بخش سینمای جهان) و «رگبار» ساخته بهرام بیضایی (در بخش فیلم‌های کلاسیک مرمت شده) اشاره کرد.

بیست و دومین جشنواره فیلم «کرالا» از ١٧ تا ٢٤ آذر در کشور هند برگزار می‌شود.

کد مطلب 4165763

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