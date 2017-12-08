رمانی نوجوانانه از سیده عذرا موسوی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رمان «شاخ دماغی‌ها» نخستین محصول «مدرسه رمان» شهرستان ادب، به بازار آمد. این رمان را سیده عذرا موسوی برای گروه سنی نوجوان نوشته است.

کتاب پیشین سیده‌عذرا موسوی با عنوان «جشن باغ صدری» مجموعه‌داستانی بود که توانست نظر جمع بسیاری از منتقدان و مخاطبان جدی ادبیات را به خود جلب کند و توقع‌ها را از این نویسنده جوان بالا ببرد.

«شاخ دماغی‌ها»، در ۱۸۴ صفحه و ۲۳ فصل، داستان دختر نوجوانی را روایت می‌کند که پدر و مادرش برای درمان به خارج از کشور می‌روند و او ناچار است مدتی را در خانه خاله‌اش سر کند. در آن‌جا پسر نوجوانی هم زندگی می‌کند که ناچار است اتاقش را طی این مدت، در اختیار دخترخاله خود بگذارد و از این مساله اصلا دل خوشی ندارد. به علاوه، او دخترخاله را مزاحم کارهای مخفیانه خود می‌داند. بدین ترتیب جنگی پنهانی میان این دو درمی‌گیرد که نتایج پیش‌بینی نشده‌ای برای‌شان به بار می‌آورد.

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: «دو روز از آمدن نیلوفر نگذشته بود و من گند زده بودم. حالا شب مامان و بابا می‌آمدند و نیلوفر مثل مأمور کلانتری همه چیز را می‌گذاشت کف دست‌شان. از این بشر هیچی بعید نبود. لابد برای خودشیرینی چهار تا هم می‌گذاشت رویش و تحویل‌شان می‌داد. دیگر چی بدتر از این می‌شد؟»

ماجرای این رمان اجتماعی در دوران معاصر می‌گذرد. موسوی، نویسنده داستان، این کتاب را در مدرسه رمان، مدرسه آموزشی موسسه فرهنگی شهرستان ادب، نگاشته است. این نخستین رمانی است که به قلم نویسندگان این مدرسه منتشر می‌شود. «شاخ دماغی‌ها» در تیراژ ۱۰۰۰ نسخه و با قیمت ۱۴۰۰۰ تومان به بازار نشر عرضه شده است.

دیگر آثار مدرسه رمان با مخاطبان بزرگ‌سال نیز به زودی وارد بازار نشر می‌شوند.