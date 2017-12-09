به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی موسسه اعتباری نور، این موسسه با هدف خدمت رسانی به مردم، به عنوان نخستین مجموعه اعتباری - اجتماعی و با سرمایه گذاری اجتماعی در ایران و از ادغام سه شرکت تعاونی اعتباری پیشگامان کویر یزد، کارسازان آینده و ریحانه گستر مشیز تشکیل و سازماندهی شد که هر یک از این شرکتهای تعاونی پیش از ادغام در سایه فعالیتهای مالی و اعتباری به امور خیریه و عام المنفعه نیز مشغول بودهاند.
موسسه اعتباری نور به عنوان یکی از چهار موسسهای است که به صورت رسمی و با مجوز بانک مرکزی در کشور فعالیت میکند.
برای تعیین چشم انداز هر سازمانی، لازم است نخست فلسفه وجودی آن سازمان را شناخت. مأموریت یا فلسفه وجودی موسسه اعتباری نور در حوزه تأمین خدمات مالی، حمایت و بسترسازی برای ایجاد سرمایه های اجتماعی در راستای توسعه ظرفیتهای مولد اقتصادی است.
بر این اساس حداکثرسازی سود صرفا اولویت موسسه نبوده و سودآوری فعالیتهای آن صرفا برای پایداری و تداوم فعالیتهای حمایتی مؤسسه مد نظر است. عرضه خدمات مالی به تمامی اقشار جامعه طبق قوانین و مقررات جاری کشور از اولویتهای موسسه اعتباری نور است.
در این میان نمایندگان مجلس هم اظهارنظرهای متفاوتی در این رابطه داشته و اذعان داشته اند که این موسسه، اکنون ضوابط را رعایت کرده و در چارچوب اهداف نظام بانکی در حال حرکت است؛ به خصوص اینکه سرپرستی چند موسسه غیرمجاز را به عهده گرفته و اکنون مسیر را به گونه ای پیش برده است که به عنوان یک موسسه شناخته شده، در حال طی راه است؛ شاید حتی بتوان انتظار داشت که با رعایت ضوابط، در آینده این موسسه به بانک هم تبدیل شود.
جبار کوچکیزاده، نماینده مجلس در این رابطه میگوید: اگر همکاری موسسات و بانکهایی که کفالت سایر موسسات را بر عهده گرفتند، نبود قطعا مشکلات بیشتر میشد؛ پس همکاری این موسسات باعث شد تا روند ساماندهی موسسات غیرمجاز سریعتر به سرانجام رسد؛ پس بهصراحت میتوان گفت که موسسات شناسنامهدار، بهعنوان بازوهای بانک مرکزی عمل کردند و این امر قابل تقدیر است.
وی با برشمردن اقدامات موثر ساماندهی موسسات اعتباری اعلام کرد: به عنوان نمونه یکی از این موسسات ،موسسه اعتباری نور بوده که با موسسات دارای قدمت که با یکدیگر تجمیع شدهاند، در آینده به عنوان موسسه (بانک) قدرتمندی در عرصه بازار پولی کشور نقش ایفا میکند.
نماینده مردم رشت تصریح کرد: موسسه اعتباری نوراز جمله موسساتی است که تا به حال همه الزامات بانک مرکزی را رعایت کرده؛ پس تقویت چنین موسساتی که دارای سابقه طولانی در این عرصه هستند باعث حمایت از فعالیتهای مولد اقتصادی منجر به رشد و توسعه اقتصادی وبه کارگیری منابع بانکی در مسیر درست وبرای هدایت سیاستهای بانکی در جهت تولید واشتغالزایی خواهد بود.
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