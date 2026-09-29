به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین جناسمی شامگاه دوشنبه در جشنواره «مالک اشتر» شهرستان بابل ضمن قدردانی از زحمات اقشار مختلف بسیج، اظهار کرد: جنگ ما، جنگ فقر و غنا و جنگ حق و باطل بود؛ ما در دفاع مقدس حتی لحظهای از مقاومت خود نادم و پشیمان نیستیم، چرا که این دوران، بزرگترین دانشگاه خودباوری ملت ایران بود.
وی با اشاره به درسهای دفاع مقدس برای مدیران امروز کشور تصریح کرد: مسئولان و مدیران جهادی ما، از جمله برخی وزرا همچون وزیر نفت، فارغالتحصیلان مکتب دفاع مقدس هستند. تفکر انقلاب اسلامی برخاسته از بطن مقاومت و شعار «ما میتوانیم» است؛ رویکردی که در نقطه مقابل تفکرِ «نمیتوانیم» قرار دارد که معتقد بود برای پیشبرد امور باید دم کدخدا را دید.
فرمانده سپاه بابل با یادآوری ایثارگریهای دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: کجای دنیا چنین نیروهایی را سراغ دارید که با دستان خالی و با کمترین امکانات، ۳۴ روز در برابر لشکرهای زرهی تا بندندان مسلح دشمن مقاومت کنند و پیام دهند که اگر شهر سقوط کرد نگران نباشید، ایمان خود را حفظ کنید؟ رزمندگان ما در آن دوران کاری کارستان کردند که الگوی امروز نیروهای جانبرکف بسیج است.
گفتنی است در پایان این مراسم، از ۱۲۰ نفر از برترینهای بسیج شهرستان بابل در قالب ۳۸ فرمانده پایگاه، ۲۰ عضو شورای حوزه، ۳ نفر از گردان امام علی (ع)، ۶ نفر از ردههای قشر، ۸ نفر از معاونتها و ۷ نفر از حوزه مقاومت محلات با اهدای لوح سپاس تقدیر به عمل آمد
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