به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر حبیبی در تماس تلفنی با سعید قادری، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرمانشاه، از تلاش نیروهای عملیاتی در جریان اطفای حریق کارخانه کاغذسازی شهرک صنعتی فرامان قدردانی کرد.

حبیبی در این تماس با تقدیر از حضور به‌موقع و فداکارانه آتش‌نشانان، به نیروهای عملیاتی خداقوت گفت و از تلاش‌های مستمر آنان برای مهار آتش و کنترل شرایط حادثه تشکر کرد.

استاندار کرمانشاه همچنین بر اهمیت اقدام سریع نیروهای آتش‌نشانی در این حادثه تأکید کرد و از تلاش آتش‌نشانانی که برای جلوگیری از سرایت حریق به واحدهای صنعتی مجاور در محل حضور داشتند، قدردانی کرد.

این حریق از ساعت ۱۶:۱۱ روز یکشنبه ۵ مهرماه در کارخانه کاغذسازی واقع در شهرک صنعتی فرامان آغاز شد و کانون آن در محل دپوی کارتن‌های بسته‌بندی به وسعت تقریبی ۲ هزار مترمربع قرار داشت.

در جریان عملیات اطفای حریق، ۱۷ دستگاه خودروی سبک و سنگین آتش‌نشانی و بیش از ۴۰ آتش‌نشان در محل حضور یافتند و عملیات مهار و کنترل آتش را دنبال کردند.

با تداوم فعالیت نیروهای عملیاتی، حریق تا ساعت ۸ صبح روز بعد تحت کنترل درآمد و پس از آن نیز اقدامات مربوط به جداسازی، لکه‌گیری و ایمن‌سازی محل برای جلوگیری از بروز دوباره حادثه ادامه یافت.