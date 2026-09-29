۳۲ سالمند کمیته امداد کرمانشاه به مشهد اعزام شدند

رضا طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام ۳۲ نفر از سالمندان تحت حمایت این نهاد به مشهد مقدس خبر داد و اظهار کرد: این سفر زیارتی همزمان با هفته سالمند و با هدف فراهم کردن فرصت زیارت برای سالمندان زیارتاولی برگزار شد.
وی افزود: این اردوی زیارتی با رویکرد تکریم سالمندان و توجه به نیازهای فرهنگی و معنوی آنان برنامهریزی شده و شرکتکنندگان بدون پرداخت هزینه، راهی مشهد مقدس شدند.
طاهری با اشاره به حمایت کامل کمیته امداد از این سفر تصریح کرد: تمامی هزینههای سفر ۳۲ سالمند شرکتکننده تأمین شده است و علاوه بر آن، به هر یک از این افراد هدیه سفر نیز اهدا شد.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان کرمانشاه، فراهم کردن امکان زیارت برای سالمندان تحت حمایت را بخشی از برنامههای فرهنگی و معنوی این نهاد دانست و گفت: حضور در چنین برنامههایی میتواند به افزایش نشاط معنوی سالمندان کمک کرده و زمینه ایجاد خاطراتی ماندگار برای آنان را فراهم کند.
وی ادامه داد: توجه به سالمندان تنها به تأمین نیازهای معیشتی محدود نمیشود و برنامههای فرهنگی، معنوی و اجتماعی نیز در ارتقای روحیه و حفظ کرامت این قشر اهمیت دارد.
طاهری با تأکید بر جایگاه سالمندان در جامعه خاطرنشان کرد: سالمندان گنجینهای از تجربه، صبر و سرمایههای ارزشمند اجتماعی هستند و تکریم آنان، احترام به سالها تلاش، زندگی و تجربه این عزیزان به شمار میرود.
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