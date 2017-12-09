مزایده کافه نادری در راستای حمایت از بناهای تاریخی لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پی تصویب سند ملی بازآفرینی در سال ۹۴ در هیات دولت که مطابق آن، خرید بناهای تاریخی از سوی شرکت عمران و بهسازی شهری ایران و ستاد ملی بازآفرینی به رسمیت شناخته شده، در طول ۳ سال گذشته ۱۲۱ بنای تاریخی با هدف بهسازی و بازآفرینی محلات تاریخی و فرسوده، از سوی این شرکت خریداری شده است.

بر همین اساس، در پی اقدام اخیر ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره) مبنی بر مزایده کافه نادری، واقع در خیابان جمهوری تهران نرسیده به چهاراره استانبول، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران اعلام آمادگی کرده تا این بنا را نیز خریداری کند. آنگونه که هوشنگ عشایری اعلام کرده، وی با مدیران ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) گفت وگویی صورت داده و از آنها خواسته تا این ملک، به مزایده گذاشته نشود؛ چراکه بهتر است این بنا، از سوی متولیان حفظ میراث فرهنگی خریداری شود؛ به این معنا که اگر دستگاه های مربوطه اعتبار ندارند، شرکت عمران و بهسازی شهری ایران نیز می تواند این بنا را بخرد.

اتمام ماجرای تخریب احتمالی کافه نادری

در عین حال، بر اساس هشتاد و یکمین مزایده کتبی و سراسری املاک و مستغلات سازمان اموال و املاک ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) و آگهی منتشر شده در روزنامه های کثیرالانتشار در مورخ ۱۱ آذر، مقرر شده بود تا شش دانگ یک قطعه زمین که با وضع موجود و به صورت قطعی واگذار می گردد، به فروش رسد. آنگونه که در آگهی آمده است: زمین موصوف جزء حیاط هتل نادری بوده و اعمال ید مالکانه به عهده خریدار می باشد؛ متراژ عرصه ۴۷۵.۵ مترمربع، پهنه S۱۲۳ (عملکرد در مقیاس منطقه) با حداکثر ۶ طبقه و ۳۴۰ درصد تراکم ساختمانی مجاز؛ رقم پایه مزاریده نیز ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال (۲ میلیادر و ۱۶۰ میلیون تومان) تعیین شده است. آدرس مذکور در آگهی مزایده نیز، خیابان جمهوری اسلامی، بعد از خیابان سی تیر، قسمتی از هتل نادری عنوان شده بود.

این سومین مزایده ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) برای حیاط هتل نادری است که بر اساس اعلام این ستاد، برای بخش حیاط سند مجزا برگزار شده است.

گفتنی است هتل، قنادی و کافه نادری در ابتدای انقلاب مصادره شده و تحت مالکیت بنیاد شهید (سازمان اقتصادی کوثر) درمی آید. مدتی بعد یک شخص حقیقی کافه و هتل نادری را خریداری کرد؛ پس از آن نیز، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره) بخشی از این بنا را به مالکیت خود در آورد که قصد مزایده آن را داشت؛ ولی با برخی هشدارهای دوستداران بناهای فرهنگی و تاریخی، ستاد مذکور از ادامه اجرای مزایده جلوگیری کرد.

همچنین مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران نیز در مصاحبه با خبرگزاری وابسته به سازمان میراث فرهنگی اعلام کرد: بحث‌هایی که در مورد کافه نادری مطرح شده است، احتمال بوده و در حال حاضر جای هیچ‌گونه نگرانی برای این بنای تاریخی وجود ندارد.

علی اعطا، عضو شورای شهر تهران نیز گفته بود: شهردار منطقه ۱۲ در گفت وگوی تلفنی به من خبر داده است تا با همراهی برخی عوامل شهرداری منطقه در کنار بنا خواهد ماند و از تخریب احتمالی آن جلوگیری می کند!

خروج کافه نادری از فهرست مزایده ستاد اجرایی فرمان امام خمینی (ره)

پس از این اظهارات و اقدامات بود که حجت نیکی ملکی، مدیر مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اعلام کرد: بر اساس دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) تا تعیین تکلیف موضوعات اختلافی در این رابطه، این ملک (کافه نادری) از روز گذشته از لیست مزایده‌های ستاد خارج شده و حتی در صورت چاپ این آگهی در روزنامه‌های روز شنبه (که پیش از این ارسال و چاپ شده‌اند) پیشنهادهای ارسالی برای این مزایده بررسی نخواهد شد.