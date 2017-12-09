مورینیو: «رونالدو» حالا همسطح «پله» و «مسی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورینیو، سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد و هموطن رونالدو معتقد است او با دریافت پنجمین توپ طلا حالا در بین بزرگان فوتبال مانند مسی، مارادونا، جورج بست، پله و اوزبیو قرار گرفته است.

سرمربی پرتغالی در گفتگویی که با فرانس فوتبال انجام داد گفت: فرزندان من هرگز بازی پله را ندیدند، اما می‌دانند او کیست. از حالا تا ۴۰ سال بعد هم مردم به راحتی کریستیانو رونالدو را خواهند شناخت. کریستیانو و بازیکنان دیگری که نامشان را بردم برای همیشه بخشی از فوتبال خواهند ماند. این بازیکنان عالی هستند.

مورینیو درباره رابطه کاری‎اش با رونالدو گفت: این بخشی از شغل من است و قسمتی است که باید به صورت رسانه‎ای و عمومی درباره‎اش صحبت کنم. حرف‎های زیادی گفته شد و نوشته شد که بسیاری از آن‌ها صحت نداشتند یا در آن‌ها بزرگنمایی شده بود. تنها چیزی که می‎توانم بگویم این است که من هیچ مشکل شخصی با او ندارم. فکر کنم او هم درباره من همین نظر را دارد. به نظرم در ۳ سالی که ما با هم همکاری داشتیم او به عنوان یک بازیکن پیشرفت کرد و من هم به خاطر او مربی بهتری شدم. خاطرات زیادی با هم داریم.