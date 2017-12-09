مورینیو: «رونالدو» حالا همسطح «پله» و «مسی» است

به گزارش خبرگزاری مهر، ژوزه مورینیو، سرمربی تیم فوتبال منچستریونایتد و هموطن رونالدو معتقد است او با دریافت پنجمین توپ طلا حالا در بین بزرگان فوتبال مانند مسی، مارادونا، جورج بست، پله و اوزبیو قرار گرفته است.
سرمربی پرتغالی در گفتگویی که با فرانس فوتبال انجام داد گفت: فرزندان من هرگز بازی پله را ندیدند، اما میدانند او کیست. از حالا تا ۴۰ سال بعد هم مردم به راحتی کریستیانو رونالدو را خواهند شناخت. کریستیانو و بازیکنان دیگری که نامشان را بردم برای همیشه بخشی از فوتبال خواهند ماند. این بازیکنان عالی هستند.
مورینیو درباره رابطه کاریاش با رونالدو گفت: این بخشی از شغل من است و قسمتی است که باید به صورت رسانهای و عمومی دربارهاش صحبت کنم. حرفهای زیادی گفته شد و نوشته شد که بسیاری از آنها صحت نداشتند یا در آنها بزرگنمایی شده بود. تنها چیزی که میتوانم بگویم این است که من هیچ مشکل شخصی با او ندارم. فکر کنم او هم درباره من همین نظر را دارد. به نظرم در ۳ سالی که ما با هم همکاری داشتیم او به عنوان یک بازیکن پیشرفت کرد و من هم به خاطر او مربی بهتری شدم. خاطرات زیادی با هم داریم.
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