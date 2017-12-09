انتخابات نمایندگان واحدهای فرهنگی دیجیتال بهمن ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال، ابوالفضل قناعت پیشه مدیرگروه نشر دیجیتال مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از برگزاری انتخابات نمایندگان واحدهای فرهنگی دیجیتال سراسر کشور در ۱۸ بهمن ماه خبر داد

وی در توضیح بیشتر گفت: در دومین جلسه کارگروه امور واحدهای فرهنگی دیجیتال که صبح امروز شنبه ۱۸ آذر با حضور دکتر موسویان رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجتال، آقایان اشرف و شیرکوند معاونین مرکز و همچنین نمایندگان واحدهای فرهنگی دیجیتال و خبرگان این حوزه برگزار شد، ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات نمایندگان مدیران واحدهای فرهنگی دیجیتال ۱۸ بهمن ماه به عنوان تاریخ برگزاری انتخاب شد.

قناعت پیشه ادامه داد: بر این اساس زمان ثبت نام کاندیداهای واجد شرایط برای شرکت در این انتخابات از یکم لغایت پانزدهم دی ماه ۹۶ خواهد بود.

مدیرگروه نشر دیجیتال مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: پس از طی مراحل ثبت نام، از ۱۵ لغایت ۳۰ دی ماه شرایط کاندیداها بررسی خواهد شد و نهایتا در تاریخ اول بهمن ماه کاندیداهای نهایی معرفی می شوند.