به گزارش خبرنگار مهر، مهرماه امسال بود که خبرگزاری مهر در گزارشی تحت عنوان «پناهگاهی پوشالی در سکونتگاه غیررسمی/ اینجا ۸ در گرو ۹ است» به تشریح وضعیت نامطلوب معیشتی یک خانواده چهار نفره پرداخت.

خانواده‌ای با پدری از کار افتاده و دو کودک هشت‌ساله و سه‌ساله که از کمترین امکانات زندگی از جمله آب و برق و گاز برخوردار نیستند و در خانه‌های سرهم‌بندی شده با بلوک‌های سیمانی و نایلون پلاستیکی سکونت دارند.

انعکاس وضعیت معیشت این خانواده دل شهروندان اردبیلی را به درد آورد و خیرین بسیاری برای حمایت از آن ها و تأمین معیشت و هزینه‌های تحصیل دو کودک اعلام آمادگی کردند.

با این وجود پیگیری خبرگزاری مهر و همفکری با ادارات بنیاد مسکن، انجمن خیرین مسکن‌ساز، بنیاد حمایت از کودکان بی‌سرپرست و سرطانی، بهزیستی و کمیته امداد اردبیل و همچنین خیرین سرشناس استان در نهایت منجر به بررسی جدی وضعیت معیشت این خانواده شد.

بطوریکه مدیرکل کمیته امداد استان اردبیل در کارگروه آسیب‌های اجتماعی با محوریت کودکان خیابانی با انعکاس این گزارش کارشناسان خود را جهت بررسی وضعیت این خانواده، به درویش‌آباد (سکونتگاه غیررسمی) در اردبیل اعزام کرد.

حسین دشتی در تشریح نتایج بازدید کارشناسان به خبرنگار مهر گفت: با وجود اینکه این نهاد از اردیبهشت‌ماه مادر خانواده و دو فرزند وی را تحت پوشش قرار داده اما وضعیت زندگی و معیشت این خانواده اسفناک است.

وی افزود: ماهانه مستمری به این افراد پرداخت می‌شود اما مسکن خانواده در محل نامناسب و غیر ایمنی قرار گرفته است و به همین دلیل ساخت مسکن برای این خانواده را متعهد شدیم و حتماً عملیاتی خواهیم کرد.

مدیرکل کمیته امداد استان متذکر شد: ساخت مسکن در شهر اردبیل انجام شده و به زودی مسکن آماده در اختیار این خانواده قرار می‌گیرد تا مستقر شوند؛ اما به دلیل وضعیت اسفناک مسکن ضروری است بعد از اسکان، خانه فعلی تخریب شود.

دشتی با تأکید به اینکه کمیته امداد ۲۶ هزار و ۷۰۰ خانواده مستمری‌بگیر را تحت پوشش دارد، اضافه کرد: ۳۰ درصد از مستمری‌بگیران مستأجر هستند و ما قبول داریم که نزدیک به ۴۰ درصد مشکل مسکن دارند و برخی حتی در خانه اقوام خود زندگی می‌کنند.

وی افزود: با این وجود با کمک خیرین به دنبال رفع مشکلات این افراد هستیم و در خصوص این خانواده نیز حتماً در آینده مسکن مناسب تحویل خواهیم داد و کودکان تحت پوشش کمیته امداد قرار خواهند گرفت.