آمیرزا به رادیو بازگشت/ ایفای نقش در «رادیو جمعه»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو ایران، تهیه کننده و هنرمندان برنامه «رادیو جمعه» به دیدار رضا عبدی پیشکسوت برنامه های طنز صبح های جمعه رفتند تا از حال وی با خبر شوند.

رضا عبدی هنرمند پیشکسوت از جمله اهالی رادیو است که بیش از نیم قرن سابقه‌ فعالیت در عرصه تئاتر، تلویزیون و رادیو دارد. شنوندگان رادیو و مخاطبان برنامه «رادیو جمعه» صدای او را در قالب کاراکتر «آمیز عبدالطمع» در برنامه «صبح جمعه با شما» و «عبدل بیزینس» می شناسند.

در این دیدار رضا عبدی در سخنان کوتاهی بیان کرد: هر هفته برنامه «رادیو جمعه» را می شنود و علاقمند به برنامه است و می خواهد بار دیگر آمیرزا عبدالطمع باشد که این پیشنهاد با استقبال ساجد قدوسیان تهیه کننده «رادیو جمعه» روبرو شد و نمایش کوتاهی با محوریت آمیرزا در منزل وی ضبط شد.

این نمایش و گفتگوی رضا عبدی ۲۴ آذر ساعت ۹ صبح از آنتن رادیو ایران و برنامه «رادیو جمعه» شنیده می شود.