سُلگی در راه پژوهشگاه فرهنگ و هنر/ اداره کتاب در انتظار رئیس جدید

به گزارش خبرنگار مهر، در پی رفتن محمدرضا جوادی یگانه از پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات و انتصاب او به عنوان رئیس جدید مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران که از سوی محمدعلی نجفی شهردار پایتخت صورت گرفت، تصدی ریاست این پژوهشگاهِ تابعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به محمد سُلگی سپرده خواهد شد.

محمد سُلگی اردیبهشت سال ۱۳۹۴ و در دوران مسئولیت سیدعباس صالحی به عنوان معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی حکمی از سوی علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتاب‌خوانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد و هم اکنون نیز این مسئولیت را بر عهده دارد.

سُلگی که پیش‌تر نیز ریاست سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی را عهده‌دار بوده است، چند ماه قبل هم، مدتی را به عنوان سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سپری کرد.

هنوز حکم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تصدی مسئولیت پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات توسط سُلگی به وی ابلاغ نشده اماگفته می‌شود پس از وصول نظر موافق با این انتصاب از سوی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، این حکم ابلاغ خواهد شد.