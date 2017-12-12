قیمت نفت برنت به بالاترین سطح خود از نیمه ۲۰۱۵ تا به حال جهش کرد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در معاملات روز سه‌شنبه پس از مسدود شدن خط‌لوله فورتیز در دریای شمال و حذف مقدار قابل توجهی از عرضه نفت به بازاری که با توافق کاهش تولید اوپک عرضه در آن محدود شده است، قیمت نفت برنت ۱ درصد جهش کرد و به بالاترین میزان خود از نیمه ۲۰۱۵ تا کنون رسید.

پیش‌خرید نفت برنت، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت در ساعت ۱۵:۰۲ به وقت تهران با ۹۲ سنت یا ۱.۵ درصد افزایش به بشکه‌ای ۶۵.۶۱ دلار رسید؛ این قرارداد در اوایل روز به رکورد ۶۵.۷۰ دلار هم رسیده بود.

این اولین باری است که قیمت نفت برنت پس از نیمه ۲۰۱۵ به بالای ۶۵ دلار رسیده است.

پیش‌خرید نفت خام نیم‌سنگین تگزاس غرب آمریکا با ۳۱ سنت یا ۰.۵ درصد افزایش نسبت به قیمت بسته شده قبلی خود به ۵۸.۳۰ دلار به ازای هر بشکه رسید.

جفری هالی، تحلیل‌گر ارشد بازار در شرکت کارگزاری سهام اوآندا در سنگاپور می‌گوید: با انتشار اخبار تعطیلی چند هفته‌ای سیستم خط‌لوله فورتیز دریای شمال به علت پیدا شدن یک ترک مویی در آن، قیمت نفت برنت جهش کرد. این خط‌لوله یک مولفه اساسی در قیمت‌گذاری نفت برنت به حساب می‌آید.

از روز دوشنبه با آشکار شدن ترک‌هایی در خط‌لوله فورتیز انگلیس که بزرگترین خط‌لوله این کشور است و دارای ظرفیت روزانه ۴۵۰۰۰۰ بشکه می‌باشد، بسته شده است.

ای‌ان‌زی بانک اعلام کرد: در بازاری که عرضه در آن مسدود شده است، هرگونه مشکل در عرضه به سرعت در بالا رفتن قیمت‌ها انعکاس می‌یابد.

تحلیل‌گران می‌گویند رشد تقاضا در بازار کالا هم بر بالا رفتن قیمت‌ها تاثیر داشته است.

با این جهش قیمت فاصله قیمت نفت برنت به بشکه‌ای ۷ دلار رسید که این بالاترین فاصله از می ۲۰۱۵ تا کنون است. فاصله قیمت این دو شاخص نفتی در هفته‌های اخیر ۵ دلار بود و با این تغییر صادرات نفت آمریکا جذاب‌تر خواهد شد.