برهنه کردن ایرانیان در فرودگاه بلگراد یک امر محال است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در حاشیه همایش تروریسم، افراط گرایی و امنیت منطقه ای در غرب آسیا و در جمع خبرنگاران با تکذیب خبر برهنه کردن شهروندان ایرانی در فرودگاه بلگراد گفت: ما قطعا درباره سرنوشت و نوع برخورد با ایرانیان در سایر کشورها بی تفاوت نیستیم.

وی افزود: روز گذشته در این زمینه توضیح دادم، متاسفانه معدودی از رسانه‌های ما کم حوصله هستند و به دلیل کمبود جا، گهگاهی کلام را مختصر و یا یک حرف ربط را حذف می‌کنند که گویای کامل مطلب نیست. آنچه بر آن تأکید دارم، این است که این تعابیر در عرصه سیاسی و مسائل سیاست خارجی و حتی مسائل داخلی کشورها بسیار مهم است و کلمات باید با نکته بینی و دقت لازم انتخاب شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه به کارگیری لفظ برهنه کردن ایرانیان در فرودگاه یک امر محال است اظهار داشت:این تعبیر بجا و درستی نیست و من اگر بخواهم دیدگاه خودم را در این خصوص و این واژه به کار ببرم، این را توهین به تک‌تک ایرانیان اعم از زن و مرد می‌دانم.

قاسمی افزود: بعد از تحولات یکی دو دهه اخیر در بحث مسائل امنیتی در فرودگاه‌های جهان کنترلهای امنیتی بیشتر شد و همیشه برخی کنترلهای امنیتی بیشتر در فرودگاه‌ها و مبادی ورود و خروج کشورها وجود داشته و مکانیسم انها و بازرسی‌ها کاملا مشخص است.

وی تاکید کرد: این تعبیر که خدای نکرده به شکل مثلا برهنه شدن فرد مطرح می‌شود، با تعبیر مشخص خود کلمه برهنه کردن، قطعا بحث درستی نیست.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به پیگیری انجام شده در روز گذشته با سفارت ایران در بلگراد، گفت: دیروز ما از سفارت ایران در بلگراد پیگیری دقیقی صورت دادیم و دقیقا به کارگیری این واژه و کلمه برهنه کردن را رد می‌کنم.

وی با بیان اینکه کنترلهای امنیتی فرودگاه‌های صربستان و مبادی ورودی این کشور دقیق است افزود: علت این موضوع لغو روادیدی است که بین دو کشور صورت گرفته و جایگاه بلگراد و صربستان در حوزه بالکان و اروپا از اهمیت خاصی برخوردار است.

قاسمی افزود: افراد متعدد و البته نه تعداد زیادی بودند که به نام گردشگر وارد این کشور شدند و متاسفانه به لحاظ قوانین این کشور حامل اقلام غیرمجاز بودند و در فرودگاه معطل شده یا آنها را متوقف کردند و یا افرادی بودند که بعد از بازرسی انجام شده توسط پلیس فرودگاه، مشخص شده که اینها گردشگر نیستند، البته آنها عمدتا از مبدأ ایران به سمت بلگراد حرکت نکردند و از بعضی نقاط کشورهای آسیایی و اروپایی به این کشور سفر کرده‌ بودند به طور مثال بلیت بازگشت و یا ارز کافی در اختیار نداشتند و آن ابزار لازم و ملزوماتی که یک گردشگر معمولا برای ورود به یک کشور دارد نداشتند لذا پلیس احتمالا با آنها برخورد و یا آنها را متوقف کرد و از آنها خواست کشور را ترک کنند یا دیپورت شده‌اند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی تصریح کرد: در آنجا دقت کافی طبق قوانین خودشان در مبادی ورودی‌شان وجود دارد، ولی به این شکلی که در برخی رسانه‌ها مطرح شده بود شاهد و مثالی نداریم و اگر کسانی اسناد متقنی در این زمینه دارند می‌توانند به وزارت خارجه ارائه کنند و ما با جدیت تمام پیگیری خواهیم کرد.

قاسمی با بیان اینکه سفارت ایران روز گذشته این موضوع را شدیدا تکذیب کرد، اظهار داشت: در تماسی که روز گذشته با سفیر صربستان در تهران برقرار و در گفت‌وگویی که انجام شد، ایشان هم این خبر را شدیدا تکذیب کرد و قرار شد امروز به صورت مکتوب گزارش جامعی درباره رفتار پلیس مرزی صربستان با ایرانیان ارائه کند.

وی تاکید کرد: ما قطعا نسبت به سرنوشت و نوع برخورد با ایرانیان و مسائل شهروندان خودمان در سایر کشورها بی تفاوت نیستیم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه ما به این موضوع حساس هستیم تصریح کرد: با دقت این مسئله را دنبال می‌کنیم و وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران به هیچ کشوری اجازه رفتار نامطلوب و توهین آمیز در قبال شهروندان ایرانی را نمی‌دهد.