۴۰ هزار عنوان کتاب در «نمایشگاه کتاب سمنان» ارائه خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی صبح پنج‌شنبه در شصت و دومین جلسه‌ شورای فرهنگ عمومی استان سمنان به میزبانی استانداری ضمن اشاره به برگزاری نمایشگاه کتاب به‌مثابه بزرگ‌ترین رویداد فرهنگی ماه، بیان کرد: جلسات متعددی در خصوص برگزاری نمایشگاه کتاب سمنان به انجام رسیده و مقرر است ۲۵۳ ناشر با ۴۰ هزار عنوان کتاب در این نمایشگاه شرکت کنند.

وی درباره محتوای نمایشگاه کتاب سال جاری نیز افزود: توجه به فرهنگ فولکور در برپایی نمایشگاه مدنظر بوده و شعار کتاب شب یلدا به همین منظور ارائه‌شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان بابیان اینکه نمایشگاه کتاب بزرگ‌ترین رویداد حوزه کتاب و نشر در استان محسوب می‌شود، تأکید کرد: پیش‌بینی می‌شود بین ۷۰ تا ۱۰۰ هزار نفر از نمایشگاه کتاب دیدن کنند.

سوقندی در ادامه و بابیان اینکه کتاب نشانه‌ پیشرفت جوامع بشری است، گفت: پیشرفت و توسعه‌ زمانی مطلوب است که پایدار باشد و آن بر اساس شاخص‌های کتاب‌خوانی به انجام می‌رسد.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز درباره موضوعات نمایشگاه کتاب سمنان، گفت: برگزاری ویژه‌برنامه شب یلدا، اجرای موسیقی شهرستان‌های استان، ایجاد نمایشگاه و ایستگاه نقاشی و برگزاری نشست با موضوع بهاییت در زمره برنامه‌های جانبی نمایشگاه کتاب استان سمنان است.

سیما رجبی بیان کرد: در بخش جنبی و در حاشیه‌ برگزاری نمایشگاه برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری برگزار خواهد شد.