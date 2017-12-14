دستگیری ۲۷۵ قاچاقچی در یک شب

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد بخشنده با اشاره به اجرای طرح «والعادیات یک» در پاتک پلیس پایتخت به پاتوق موادفروشان شهر تهرانشهر تهران، بیان داشت: با اقدامات اطلاعاتی در رابطه با شناسایی نقاط آلوده ، طرح برخورد با خرده فروشان و توزیع کنندگان مواد افیونی و همچنین جمع آوری معتادان متجاهر از سطح شهر تهران در قالب این طرح بنا به خواست مردم عزیزمان از شب گذشته به اجرا درآمد و به ۱۰۰ درصد اهداف رسیدیم.

وی با اشاره به اینکه یکی از اهداف مهم در اجرای این طرح، انهدام باندهای قاچاق مواد مخدر، برخورد و مبارزه با مواد فروشان و توزیع کنندگان مواد مخدر صنعتی و سنتی در پاتوق ها و جمع آوری معتادان متجاهر از سطح محلات تهران بود ، افزود: با اقدام اطلاعاتی و عملیات های مختلف همکاران در این زمینه ، شب گذشته ۲۷۵ قاچاقچی مواد مخدر و خرده فروش دستگیر و در اختیار مقام قضائی قرار گرفته اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر با بیان اینکه تمام سعی پلیس رسیدن به امنیت پایدار در جامعه است، به همکاری خوب شهروندان در رسیدن به این مهم اشاره و تصریح کرد: در بحث مبارزه با موادمخدر به خصوص فروشندگان مواد افیونی با اجرای طرح مذکور بیش از ۱۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده است.

وی با اشاره به اینکه طرح برخورد با فروشندگان مواد مخدر ادامه دار است و عزم مان را جزم کرده ایم که نقاط آلوده پایتخت را به طور کامل پاک سازی کنیم، از شهروندان خواست هر نقطه آلوده ای که در محله خود مشاهده کردند حتما از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به ما اطلاع رسانی کنند و مطمئن باشند برخورد خواهد شد.

سرهنگ بخشنده بیان کرد : سال های گذشته بیش از ۳۵۰ نقطه در تهران به عنوان نقطه آلوده بود که اکنون می توانیم ادعا کنیم با اجرای این طرح ها این نقاط به ۱۴۰ نقطه کاهش یافته است.

این مقام انتظامی در پایان خاطر نشان کرد: با اجرای طرح «والعادیات یک» ۴۳ معتاد متجاهر و ولگرد از شب گذشته تاکنون جمع آوری شده که این معتادان به کمپ های طرف قرار داد به منظور بازپروری منتقل شدند.