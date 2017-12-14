عباس چشمه قصابانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توصیه‌های کوهنوردی در زمستان اظهار داشت: همراه داشتن پوشاک کافی و مناسب فصل، آگاهی یافتن از وضعیت آب و هوایی قبل از صعود به ارتفاعات، آگاه نمودن خانواده نزدیکان یا دوستان از جزئیات زمانی و مکانی صعود و برگشت، استفاده از مسیرهای مشخص و پاکوب شده برای صعود و فرود و زمان‌بندی مناسب برای به پایان رساندن برنامه ازجمله توصیه‌های لازم است.

وی افزود: همچنین به همراه داشتن وسایل ضروری کوهستان، خودداری از صعود انفرادی، پرهیز از اجرای برنامه‌هایی که فراتر از توانایی جسمی، فنی و روحی است، خودداری از رفتن به ارتفاعات تا ۷۲ ساعت پس از بارش برف (به لحاظ احتمال ریزش بهمن) و استفاده از لباس‌هایی با رنگ‌های واضح از الزامات رفتن به کوهستان در فصل زمستان است.

نایب‌رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان بابیان اینکه در صورت در نظر گرفتن نکات مربوط به صعود ایمن، می‌توان در فصل سرما نیز یک صعود خوب و البته مطمئن داشت، گفت: بدون در نظر گرفتن پیش‌بینی‌های لازم، کوهنوردان مطمئن باشند در این فصل برای صعود با یک محیط خطرناک روبرو هستند که می‌تواند به آن‌ها آسیب‌های جدی وارد کند.

چشمه قصابانی عنوان کرد: مسیر کوهستان الوند از نقاط حادثه‌خیز و بهمن‌گیر کمتری برخوردار است اما کوهنوردان حتماً باید از مسیرهای مطمئن صعود کنند و تمامی جوانب را در نظر بگیرند.

وی بابیان اینکه فاجعه اشترانکوه قلب جامعه کوهنوردی کشور را به درد آورد، بیان کرد: مرگ ۸ نفر از کوهنوردان کشور در این حادثه واقعاً برای جامعه کوهنوردی کشور دردناک بود و جامعه کوهنوردی استان‌همدان به‌تمامی بازماندگان و خانواده‌های این عزیزان تسلیت عرض می‌کند.

نایب‌رئیس هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی استان‌همدان عنوان کرد: باید در فدراسیون کوهنوردی کشور کارگروهی برای جلوگیری از این حوادث در آینده تشکیل شود که دیگر شاهد این اتفاقات ناگوار و غم‌انگیز نباشیم.

چشمه قصابانی با اشاره به ثبت اطلاعات کوهنوردان قبل از صعود به الوند گفت: در پایگاه اطلاعاتی کوهنوردان در منطقه میدان میشان اسامی و شماره تلفن همراه کسانی که از این منطقه به سمت بالاتر صعود می‌کنند یادداشت شده تا مسئول پایگاه از تیم‌هایی که در منطقه هستند آگاهی داشته باشد.

وی یادآور شد: در این مواقع در صورت به وجود آمدن مشکل حداقل خانواده و یا یک نفر از دوستان از این موضوع اطلاع دارند.