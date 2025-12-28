خبرگزاری مهر، گروه استانها - محمدرضا بهرامیصفت: با آغاز فصل زمستان و پوشیده شدن ارتفاعات استان همدان از برف و یخ، کوهستان الوند بار دیگر مقصد علاقهمندان به کوهنوردی شده است؛ حضوری که در کنار زیباییهای چشمنواز طبیعت زمستانه، میتواند با خطرات جدی همراه باشد.
الوند، بهعنوان یکی از شاخصترین ارتفاعات غرب کشور، در روزهای سرد سال با شرایط جوی ناپایدار، کاهش دید، مهگرفتگی، یخزدگی مسیرها و افت شدید دما روبهروست؛ شرایطی که در صورت بیتوجهی به اصول ایمنی، هر ساله حوادث تلخی را برای کوهنوردان رقم میزند. بررسیها نشان میدهد بیشتر این سوانح به دلیل آمادگی ناکافی، نبود تجهیزات مناسب و بیتوجهی به هشدارهای هواشناسی رخ میدهد.
کوهنوردان باتجربه همواره تأکید دارند که صعود زمستانی به الوند بدون تجهیزات تخصصی و برنامهریزی دقیق، اقدامی پرخطر است. استفاده از کفش و پوشاک مناسب، کرامپون، باتوم، تجهیزات ناوبری و همراه داشتن نقشه و موقعیتیاب از ملزومات اساسی این فصل به شمار میرود. همچنین پرهیز از صعود انفرادی و اطلاعرسانی زمان و مسیر بازگشت، نقش مهمی در کاهش خطرات دارد.
در عین حال، نیروهای امدادی استان همدان هشدار میدهند که در صورت بروز شرایط جوی نامساعد، بهترین تصمیم انصراف از صعود و بازگشت بهموقع است، چراکه بسیاری از حوادث زمانی رخ میدهد که کوهنوردان مسیر بازگشت را نادیده میگیرند.
زمستان الوند و تصمیمهای حیاتی؛ صعود در روزهای ناپایدار ممنوع
رضوان سلماسی رئیس هیئت کوهنوردی همدان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس پیشبینیهای هواشناسی استان همدان، از ساعات بعدازظهر امروز سامانه ناپایدار جوی وارد استان میشود، اظهار کرد: این سامانه همراه با بارش برف و وزش شدید باد خواهد بود که تا اواسط هفته جاری در نقاط مختلف استان تداوم دارد و این شرایط در ارتفاعات، بهویژه کوهستان الوند، بهطور حتم به شکل کولاک، مهگرفتگی و یخزدگی مسیرها بروز خواهد کرد.
وی با اشاره به پیامدهای این وضعیت جوی در مناطق کوهستانی افزود: وزش باد شدید، کاهش محسوس دید افقی، افت ناگهانی دما و تشکیل کولاک، صعود و حتی تردد ساده در ارتفاعات را با خطرهای جدی مواجه میکند؛ بهگونهای که در چنین شرایطی احتمال گمشدن، سقوط در مسیرهای یخزده، سرمازدگی و ناتوانی جسمی افزایش مییابد و حتی کوهنوردان باتجربه نیز ممکن است دچار حادثه شوند.
رئیس هیئت کوهنوردی همدان با تأکید بر اینکه تغییرات سریع شرایط جوی در کوهستان الوند یکی از مهمترین تهدیدهای کوهنوردی زمستانه است، تصریح کرد: در این وضعیت، هرگونه برنامه صعود بدون تجهیزات کافی و آمادگی کامل، با ریسک بسیار بالایی همراه خواهد بود و کوچکترین خطا در تصمیمگیری میتواند پیامدهای جبرانناپذیری بهدنبال داشته باشد.
سلماسی تأکید کرد: توصیه جدی ما به تمامی گروههای کوهنوردی، باشگاهها و افراد مستقل این است که در روزهای ناپایدار پیشرو از اجرای برنامههای صعود خودداری کنند و این برنامهها را به زمان مناسبتری موکول کنند.
به اعتقاد وی، بازگشت بهموقع و انصراف از صعود در شرایط نامساعد، نشاندهنده ضعف نیست بلکه تصمیمی عقلانی برای حفظ جان است.
وی با اشاره به الزامات کوهنوردی زمستانه افزود: صعود در فصل سرما نیازمند پوشاک مناسب، کفش و تجهیزات فنی زمستانی، آشنایی با مسیر، همراه داشتن ابزار ناوبری و پرهیز از صعود انفرادی است و بیتوجهی به هر یک از این موارد، احتمال وقوع حادثه را بهشدت افزایش میدهد.
رئیس هیئت کوهنوردی همدان همچنین با قدردانی از همراهی جامعه کوهنوردی استان در رعایت هشدارهای ایمنی گفت: خوشبختانه امسال بهدلیل توجه کوهنوردان به توصیهها و هشدارهای اعلامشده از سوی هیئت کوهنوردی و دستگاههای امدادی، تاکنون هیچ حادثه ناگواری در ارتفاعات استان گزارش نشده است که این موضوع نشاندهنده افزایش فرهنگ ایمنی و مسئولیتپذیری در میان کوهنوردان همدانی است.
سلماسی در پایان با تأکید بر ضرورت رصد مستمر اطلاعیههای هواشناسی و هشدارهای رسمی اظهار کرد: کوهنوردان پیش از هرگونه برنامهریزی برای صعود، حتماً آخرین وضعیت جوی را بررسی کرده و در صورت استمرار ناپایداریها، ایمنی را بر هر موضوع دیگری در اولویت قرار دهند تا زمستان الوند بهجای حادثه، با خاطرهای ایمن به پایان برسد.
در پایان، آنچه از هشدارهای مطرحشده و تجربه سالهای گذشته برمیآید این است که کوهستان در زمستان جای آزمون و خطا نیست. الوند، با همه شکوه و زیباییاش، در روزهای سرد سال میتواند بهسرعت روی دیگر خود را نشان دهد و یک صعود ساده را به بحرانی جدی تبدیل کند. رعایت توصیهها، توجه به پیشبینیهای جوی و انتخاب زمان درست برای صعود، نهتنها ضامن یک برنامه ایمن است، بلکه احترام به جان انسان و حرمت طبیعت را یادآوری میکند. زمستان میگذرد، اما بیاحتیاطی ممکن است بازگشتی نداشته باشد.
