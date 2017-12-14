تحفظ ایران در عدم شناسایی رژیم صهیونیستی در اجلاس استانبول

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسش خبرنگاران در خصوص اسناد مصوب در اجلاس وزرای خارجه و نشست فوق العاده سران کشورهای اسلامی در استانبول ترکیه با موضوع قدس شریف گفت: جمهوری اسلامی ایران ضمن حمایت از حقوق لاینفک مردم فلسطین، اعلام کرد حمایت از قطعنامه مصوب در نشست وزرای خارجه کشورهای اسلامی و اعلامیه پایانی نشست فوق العاده سران کشورهای اسلامی در استانبول ترکیه با موضوع قدس شریف، به هیچ وجه به منزله شناسایی رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی از سوی جمهوری اسلامی ایران نمی باشد.

قاسمی افزود: تحفّظ جمهوری اسلامی ایران در موضوع عدم شناسایی رژیم صهیونیستی در جریان نشست استانبول نیز اعلام و به صورت رسمی و مکتوب در اختیار دبیرخانه اجلاس قرار گرفته است.