الحاق «دانشگاه سلمان فارسی» به دانشگاه شیراز ظلم به مردم کازرون است

حجت‌الاسلام محمد مهبودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ابلاغ مصوبه الحاق دانشگاه سلمان فارسی کازرون به دانشگاه شیراز، گفت: مردم کازرون در طول تاریخ، خدمات ارزشمندی به کشور ارائه کرده‌اند و تأثیرگذاری چهره‌های علمی و علمای این شهرستان در تاریخ به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به توانمندی‌های دانشگاه سلمان فارسی افزود: نام این مرکز علمی با توجه به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بالقوه آن انتخاب شده و چهره‌های علمی و برجسته بسیاری از این دیار برخاسته‌اند.

امام جمعه کازرون ادامه داد: آنچه امروز احساسات مردم کازرون را جریحه‌دار کرده، طرح الحاق این دانشگاه به دانشگاه شیراز است؛ این در حالی است که دانشگاه سلمان فارسی با وجود همه موفقیت‌ها و ظرفیت‌های خود، با مصوبه واگذاری و الحاق مواجه شده است.

مهبودی با خطاب قرار دادن رئیس جمهور تصریح کرد: این مصوبه موجب نگرانی و اعتراض شدید مردم، به‌ویژه دختران کم‌درآمدی شده است که دانشگاه سلمان فارسی تنها امید آنها برای ادامه تحصیل محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: تنزل جایگاه این دانشگاه با سیاست‌های دولت در زمینه توسعه عدالت آموزشی و حمایت از اقشار کم‌برخوردار مغایرت دارد و امروز خواسته مردم و مسئولان شهرستان کازرون، بازنگری در مصوبه الحاق دانشگاه سلمان فارسی است.

امام جمعه کازرون تأکید کرد: باید پیش از بروز تبعات این تصمیم، در مصوبه الحاق دانشگاه سلمان فارسی کازرون به دانشگاه شیراز تجدیدنظر شود، چرا که مردم این شهرستان این اقدام را ظلمی بزرگ به خود می‌دانند و حاضر به پذیرش آن نیستند.