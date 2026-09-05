حجت‌الاسلام هادی محمدخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون‌های حفظ عمومی قرآن کریم با هدف ایجاد انگیزه و استمرار فعالیت علاقه‌مندان در مسیر حفظ قرآن برگزار می‌شود.

وی افزود: این آزمون‌ها در طول سال به‌صورت روزانه یا هفتگی برگزار شده و علاقه‌مندان می‌توانند متناسب با میزان پیشرفت خود، در آزمون‌های مربوط به بخش‌های مختلف قرآن کریم شرکت کنند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان ادامه داد: این آزمون‌ها از جزء نخست آغاز شده و تا جزء سی‌ام قرآن کریم را شامل می‌شود و افراد می‌توانند بر اساس سطح و میزان محفوظات خود در این برنامه‌ها حضور پیدا کنند.

حمایت از حافظان در مسیر حفظ قرآن

محمدخواه با اشاره به اینکه آزمون‌های حفظ عمومی تنها مختص حافظان حرفه‌ای نیست، عنوان کرد: این برنامه فرصت مناسبی برای افرادی است که به‌تازگی حفظ قرآن کریم را آغاز کرده‌اند و می‌خواهند با یک روند مشخص، این مسیر را ادامه دهند.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری مستمر آزمون‌ها می‌تواند ضمن ایجاد انگیزه در میان قرآن‌آموزان، زمینه‌ای برای ارزیابی میزان پیشرفت آنان و تقویت استمرار در حفظ آیات الهی فراهم کند.

رئیس سازمان دارالقرآن کریم اداره‌کل تبلیغات اسلامی کردستان گفت: هدف از اجرای این برنامه، همراهی با علاقه‌مندان به حفظ قرآن و کمک به آنان برای تداوم این مسیر قرآنی است.