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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۰

وزیر صمت وارد ایلام شد

وزیر صمت وارد ایلام شد

ایلام - «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت با استقبال استاندار ایلام وارد فرودگاه شهدای ایلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سفری یک روزه وارد استان ایلام شد.

بازدید از شهرک صنعتی آبدانان دیدار و گفت‌وگو با فعالان اقتصادی حوزه صنعت، معدن و تجارت شهرستان های دهلران، آبدانان، دره‌شهر و بدره و بررسی مسائل و ظرفیت‌های این مناطق و حضور در نشست بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان از جمله برنامه‌های سفر وزیر صمت به ایلام است.

معاونین پارلمانی، معادن، رییس هیئت عامل ایدرو و رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این سفر وزیر را همراهی می کنند.

کد مطلب 6937571

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