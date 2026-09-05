وزیر صمت وارد ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه وزیر صنعت، معدن و تجارت برای سفری یک روزه وارد استان ایلام شد.
بازدید از شهرک صنعتی آبدانان دیدار و گفتوگو با فعالان اقتصادی حوزه صنعت، معدن و تجارت شهرستان های دهلران، آبدانان، درهشهر و بدره و بررسی مسائل و ظرفیتهای این مناطق و حضور در نشست بررسی فرصتهای سرمایهگذاری استان از جمله برنامههای سفر وزیر صمت به ایلام است.
معاونین پارلمانی، معادن، رییس هیئت عامل ایدرو و رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران در این سفر وزیر را همراهی می کنند.
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