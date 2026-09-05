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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۰۰

مسابقات والیبال خیابانی در بندرکیاشهر برگزار می‌شود

مسابقات والیبال خیابانی در بندرکیاشهر برگزار می‌شود

بندرکیاشهر- شهردار بندرکیاشهر از برگزاری مسابقات والیبال خیابانی به مدت ۱۵ شب در این شهر خبر داد و گفت: این رقابت‌ها با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و گسترش فعالیت‌های ورزشی برگزار می‌شود.

سعید فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه برگزاری رویدادهای ورزشی نقش مهمی در افزایش نشاط اجتماعی دارد، اظهار کرد: این مسابقات با هدف ایجاد نشاط اجتماعی، فراهم کردن فضایی پرشور برای حضور جوانان و علاقه‌مندان به ورزش و گسترش فعالیت‌های ورزشی در میان شهروندان برگزار می‌شود.

شهردار بندرکیاشهر با اشاره به اینکه این مسابقات به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر بندرکیاشهر و با همراهی هیئت والیبال برگزار خواهد شد، افزود: تلاش داریم مسابقات والیبال خیابانی را در قالب یک رویداد جذاب و متفاوت شهری برگزار کنیم و زمینه حضور ورزشکاران، علاقه‌مندان به والیبال و خانواده‌ها را در فضایی پرنشاط فراهم کنیم.

وی با بیان اینکه این رقابت‌ها از ۱۴ شهریورماه به مدت ۱۵ شب در زمین والیبال واقع در پارک جنگلی بندرکیاشهر برگزار می‌شود، گفت: تماشای بازی‌ها برای عموم شهروندان آزاد و رایگان است و جزئیات برنامه مسابقات و زمان دقیق دیدارها متعاقباً اعلام خواهد شد.

فدایی تصریح کرد: برگزاری این مسابقات فرصتی برای حضور پررنگ شهروندان در برنامه‌های ورزشی و تقویت روحیه مشارکت اجتماعی در بندرکیاشهر خواهد بود.

وی ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین رویدادهایی بتواند در کنار ایجاد فضای شاد و بانشاط برای شهروندان، به توسعه فرهنگ ورزش همگانی و افزایش مشارکت جوانان در فعالیت‌های ورزشی کمک کند.

کد مطلب 6937323

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