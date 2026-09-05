به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه «نیویورکتایمز» به نقل از مقامات مطلع که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد که حدود ۵۰ عضو ستاد مشترک ارتش به دلیل افشای اطلاعاتی درباره کاهش ذخایر مهمات حیاتی ارتش آمریکا به رسانههای این کشور، تحت تحقیق قرار گرفتند.
این روزنامه توضیح داد که در این تستها از افسران و کارمندان غیرنظامی در ستاد مشترک پرسیده شده که آیا اطلاعات محرمانه را به مطبوعات فاش کردهاند یا اطلاعاتی درباره کاهش ذخایر مهمات آمریکا در اختیار رسانهها گذاشتهاند؟
شبکه «سیبیاس نیوز» نیز اعلام کرد که برخی از بلندپایهترین مقامات ارتش آمریکا در این خصوص تحت تست دروغسنجی قرار گرفتند. این شبکه به نقل از منابعی که خواستند هویتشان فاش نشود، گزارش داد که این افشاگریها دونالد ترامپ، رئیسجمهور، را به خشم آورده است.
منابع این شبکه توضیح دادند که تعداد افرادی که صلاحیت دسترسی به اطلاعات مربوط به مهمات را داشتند، بسیار محدود بوده است؛ موضوعی که نگرانیهایی را در مورد احتمال وجود فردی که برای یک سازمان اطلاعاتی خارجی کار میکند، برانگیخته است.
این شبکه افزود که هیچیک از فرماندهان نظامی آمریکا در این تست ها، مردود نشدند.
شان پارنل، سخنگوی اصلی وزارت جنگ آمریکا، بدون اعلام دقیق این موضوع، به صورت تلویحی به انجام این تحقیقات اشاره کرده و در بیانیهای گفت که پنتاگون درباره مسائل داخلی مربوط به کارکنان یا تحقیقات اظهار نظر نمیکند، اما تمامی موارد درز اطلاعات طبقه بندیشده مربوط به امنیت ملی را با جدیت تمام بررسی کرده و طبق آن عمل میکند. حفاظت از اطلاعات محرمانه برای تضمین امنیت آمریکا و سلامت نیروهای آن که در سراسر جهان مستقر هستند، امری اساسی است.
طبق گفته یک مقام ارشد در پنتاگون، برنامه تستها شامل همه مقامات ارشد نظامی نشده و ژنرال دان کین، رئیس ستاد مشترک ارتش، از تست دروغسنجی مستثنی شده است.
هفتهها پس از آغاز جنگ، شبکه «سیبیاس نیوز» و دیگر مؤسسات رسانهای گزارشهایی را درباره سرعت بالای مصرف برخی از پیشرفتهترین و محدودترین مهمات آمریکا منتشر کرده بودند.
در ژوئیه گذشته، پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد که پنتاگون و وزارت دادگستری یک کارگروه مشترک برای شناسایی و پیگرد قضایی افرادی که مظنون به افشای اطلاعات حساس دولتی به رسانهها هستند، تشکیل دادهاند.
نظر شما