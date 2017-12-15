نیروهای امدادی در گوریه به حالت آماده باش هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، کیامرث حاجی‌زاده در خصوص زلزله‌هایی که در گوریه شهرستان شوشتر رخ داده است، در این مدت چندین زمین‌لرزه شهر گوریه را لرزانده است که بزرگ‌ترین آنها ۳٫۹ ریشتر بود.

وی افزود: برای همین کار، اطلاعیه لازم صادر شد و مسئولان شهرستان اعم از فرماندار، بخشدار و نیروهای امدادی به حالت آماده‌باش درآمده اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری خوزستان با اشاره به بازدید از محل رخداد زمین‌لرزه ادامه داد: خوشبختانه تا این لحظه هیچ‌گونه خسارتی در منطقه مشاهده یا گزارش نشده است. البته قدرت زمین‌لرزه‌ها به اندازه‌ای نبوده که خسارتی ایجاد شود.

حاجی‌زاده بیان کرد: بر اساس دستورهای صادر شده به مسئولان محلی، همه امکانات موردنیاز و لازم نیز تهیه شده و هیچ‌گونه مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، روز پنجشنبه پنج زمین‌لرزه گوریه را لرزاند که قدرتمندترین آنها ۳٫۹ ریشتر شدت داشت. شنبه و یکشنبه هفته جاری نیز ۲ زمین‌لرزه به ترتیب با ۳، ۴ و ۳، ۶ ریشتر گوریه را لرزانده بود.

گوریه، شهری از توابع بخش شعیبیه شهرستان شوشتر در شمال خوزستان است.