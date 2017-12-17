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۲۶ آذر ۱۳۹۶، ۲۲:۴۴

هفته هفدهم بوندس لیگا؛

برد ارزشمند هرتابرلین ۱۰ نفره در زمین لایپزیگ

برد ارزشمند هرتابرلین ۱۰ نفره در زمین لایپزیگ

تیم فوتبال لایپزیگ در دیدار خانگی برابر هرتابرلین ۱۰ نفره شکست را پذیرا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال لایپزیگ و هرتابرلین روز یکشنبه در ادامه هفته هفدهم رقابتهای بوندس لیگا مقابل یکدیگر صف آرایی کردند که در پایان هرتابرلین برتری ۳ بر ۲ را جشن گرفت.

سلکه (۶ و ۵۱) و سالومون کالو(۳۱) زننده گل های تیم هرتابرلین بودند. در تیم میزبان نیز اوربان (۶۸) و هالستنبرگ (۹۲) گلزنی کردند.

این نتیجه در حالی ثبت شد که تیم هرتابرلین از دقیقه ۸ با اخراج توروناریگا ۱۰ نفره شد.

لایپزیگ که از فصل گذشته پدیده بوندس لیگا لقب گرفته است با ۲۸ امتیاز در رده پنجم جدول قرار دارد. تیم هرتابرلین نیز با ۲۴ امتیاز دهم است.

کد مطلب 4172952

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