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۲۷ آذر ۱۳۹۶، ۱:۰۷

هفته شانزدهم لالیگا؛

برد قاطعانه بارسلونا مقابل لاکرونیا/ شب عجیب لیونل مسی در نیوکمپ

برد قاطعانه بارسلونا مقابل لاکرونیا/ شب عجیب لیونل مسی در نیوکمپ

تیم فوتبال بارسلونا در حالی مقابل دیپورتیوو لاکرونیا بردی قاطعانه کسب کرد که لیونل مسی در زدن توپ به تیر دروازه هت تریک کرد و یک ضربه پنالتی را هم از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال بارسلونا یکشنبه شب در هفته شانزدهم رقابتهای لالیگا در ورزشگاه نوکمپ به مصاف تیم دیپورتیوو لاکرونیا رفت و این تیم را با حساب ۴ بر صفر شکست داد.

لوئیس سوارز (۲۹ و ۴۷) و پائولینیو (۴۱ و ۷۵) برای تیم بارسلونا در این بازی گلزنی کردند.

لیونل مسی در این بازی شبی عجیبی را سپری کرد. ستاره بارسلونا سه بار توپ را به تیر دروازه کوبید و در دقیقه ۷۵ نیز ضربه پنالتی او را روبن، دروازه بان حریف دفع کرد.

بارسلونا دو بار دیگر هم توسط سوارز و آلبا تیر دروازه را به لرزه در آورد. جالب اینکه هر دو گل پائولینیو در ریباند بعد از اصابت توپ به تیر دروازه حریف به ثمر رسید.

بارسلونا با این برد جمع امتیازات خود را به عدد ۴۲ رساند و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم تر کرد.

کد مطلب 4172964

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