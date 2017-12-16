امیر هلاکویی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: به مناسبت هفته پژوهش، عضویت در تمام کتابخانه های عمومی استان اصفهان در ۲۵ آذرماه رایگان است.

وی با بیان اینکه هفته پژوهش از ۲۱ تا ۲۷ آذرماه سال ۹۶ با شعار «تقاضا محور، تجاری سازی فناوری و زیربنای اقتصادی» برگزار می‌شود، افزود: علاقمندان می توانند ۲۵ آذرماه با مراجعه به کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه های عمومی کشور، بصورت رایگان در این کتابخانه ها عضو شوند.

سرپرست کتابخانه‌های استان اصفهان با اشاره به اینکه نهاد کتابخانه‌های استان اصفهان در راستای ترویج فرهنگ مطالعه اقدامات مختلفی مانند عضویت رایگان در کتابخانه‌های استان، نشست‌های کتابخوان، ایستگاه‌های مطالعه و برنامه‌های جذاب دیگری را طراحی کرده است، ابراز داشت: یکی از اقدامات اساسی این اداره برگزاری همایش‌های افزایش مهارت‌های ارتباطی برای کتابداران است که به یقین در جذب مخاطبان به کتاخانه‌ها تاثیر بسزایی دارد.

برقراری ارتباط موثر مهمترین و برجسته‌ترین توانمندی یک کتابدار است

وی با بیان اینکه موفقیت‌ها و کامیابی‌های انسان‌ها ارتباط مستقیم با ارتباطات دارد، بیان داشت: سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد در تمام دنیا به اهمیت موضوع ارتباطات و مهارت‌های ارتباطی پی برده و بخش زیادی از وقت و هزینه خود را صرف یادگیری و اجرای صحیح فنون مهارت‌های ارتباطی می‌کنند.

هلاکویی بیان داشت: ما نیز مهارت برقراری ارتباط موثر، مهمترین و برجسته‌ترین توانمندی یک کتابدار می‌دانیم و بر این اساس پس از تصمیم برگزاری موفق همایش «کتابخانه دلپذیر من» در اصفهان مقرر شد همایش «مهارت‌های ارتباطی برای کتابخانه‌های عمومی» نیز برگزار شود.

تولید محتوا در حوزه مهارت‌های ارتباطی از اهداف اصلی همایش

وی با بیان اینکه تولید محتوا در حوزه مهارت‌های ارتباطی یکی از اهداف اصلی برگزاری این همایش بوده است، گفت: در این ۲۰ مقاله بصورت سخنرانی و ۵۳ مقاله بصورت پوستر ارائه شد و برگزاری چهار کارگاه ارتباط موثر، شنود موثر، مهارت‌های ارتباط با کودک و زبان بدن و پیش‌خوان کتاب «مهارت‌های ارتباطی برای کتابداران» از برنامه‌های جانبی آن بود.