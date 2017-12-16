اختتامیه ششمین «همایش ۱۰ روز با عکاسان» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ششمین «همایش ۱۰ روز با عکاسان»، مراسم اختتامیه این همایش با اسلاید شو عکس های زلزله اخیر کرمانشاه همراه با تارنوازی و آواز خوانی امیر حسین تفرشی آغاز شد و اجرای آن بر عهده علی ضیایی بازیگر تئاتر بود.

سیف الله صمدیان رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران در این مراسم گفت: انجمن عکاسان ایران در یک وضعیت شگفت انگیز نسبت به دیگر انجمن های تجسمی قرار دارد. در واقع انجمن همزمان با یک معضل و موهبت روبرو است و آن داشتن حداقل هفت انجمن متعبر است. انجمن های صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، عکاسان خانه تئاتر، عکاسان سینمای ایران، عکاسان انقلاب و دفاع مقدس، عکاسی میراث فرهنگی و انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران.

وی ادامه داد: مادر عاطفی این انجمن ها انجمن عکاسان ایران است که در دل آن ششمین دوره این همایش که یک اقدام شگرف بود صورت گرفت. این اتفاق به این دلیل شگرف است که در شرایطی رخ می دهد که دولت و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیچ کمکی به انجمن ها نمی کند و انجمن با هزینه خود کاری می کند که مشابه آن در پاریس اجرا می شود اما نه به این کیفیت و شکل اجرایی.

رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران گفت: امسال در ششمین «همایش ۱۰ روز با عکاسان» خوشبختانه در هر گالری و در هر گوشه خانه هنرمندان یک اتفاق شگرف رخ می داد و اقدامات کمیته علمی عالی بود به گونه ای که می توان گفت مثل یک دانشگاه در وجهی فشرده عمل کرد. چنانکه که سحر سقا پژوهشگر خراسانی در یکی از نشست های «۱۰ روز با عکاسان» گفت روزانه به فاصله هر ۲ دقیقه به اندازه کل عکس های قرن نوزدهم تصویر تولید می شود. ما در این شیوع بی سلیقه گی باید مراقب و مواظب استعداد ها باشیم تا هرز نروند.

امیدواریم که دولت یاد بگیرد و بودجه واقعی انجمن ها و بخش تجسمی را بدهد آن هم زمانی که بودجه کل معاونت هنری به اندازه یک فیلم سینمایی است صمدیان ادامه داد: امیدواریم که دولت یاد بگیرد و بودجه واقعی انجمن ها و بخش تجسمی را بدهد آن هم زمانی که بودجه کل معاونت هنری به اندازه یک فیلم سینمایی است.

مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در ادامه این برنامه گفت: «۱۰ روز با عکاسان» از رخدادهای جدی خانه هنرمندان است. برگزاری این تعداد کارگاه و نشست علمی برای انتقال تجربه های داخلی و جهانی در عکاسی خوشحال کننده است. امیدواریم سال آینده این رخداد با افق بزرگ تر و در شکلی بین المللی برگزار شود.ما خواستیم که امسال این خانه بدون ادعا در اختیار عکاسان باشد که امیدواریم این اتفاق رخ داده باشد.

در ادامه این مراسم ساعد نیک ذات دبیر ششمین «همایش ۱۰ روز با عکاسان» گفت: پاییز همواره برای عکاسان به منزله بهار است. این همایش درست در زمانی شکل گرفت که عکاسی ایران متولی نداشت. بعد از تلاش های پی در پی برای ایجاد انجمن و پیگیری هایی که از وزارت کشور انجام دادیم بالاخره توانستیم انجمن را برپا کنیم. در این سال ها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم اگر حوصله اش می کشید نهایتا یک دوسالانه عکاسی را برگزار می کرد.

وی ادامه داد: پیشنهاد «۱۰ روز با عکاسان» در زمانی که فرزاد هاشمی؛ رییس هیات مدیره انجمن بود، داده شد. ما از سومین دوره به واسطه زنده روح کرمانی توانستیم برای این برنامه اسپانسر جذب کنیم و نحوه برگزاری همایش تغییر کرد. توانستیم بر اساس تجربه های نوشته شده خود در این سال ها آیین نامه ای را برای برگزاری این همایش تنظیم کنیم تا این رویداد به نوعی قائم به ذات نباشد و نسل آینده بتواند بر اساس یک شکل مشخص کار کند.

نیک ذات گفت: این اتفاق در دل یک سازمان مردم نهاد رخ داده و این خود هیات مدیره بودند که تلاش کردند طبق آیین نامه این برنامه را برگزار کنند و هیچ گروه دولتی از ما حمایت نکرده است. نوک پیکان ما در این همایش همواره کمیته علمی بوده است که با شعار کلی «عکاسی، فرهنگ و جامعه» هر ساله رویکردی را انتخاب می کنند و بعد از انتخاب این رویکرد آیین نامه به دیگر انجمن ها ابلاغ می شود تا طرح های پیشنهادی خود را بدهند و سپس کمیته علمی طرح ها را بررسی می کند. مسئولیت کمیته علمی در این دوره امسال بر عهده فردی بود که به واقع لایق این جایگاه است. دبیر کمیته علمی این دوره دکتر شهاب الدین عادل بود. ما بر اساس این آیین نامه مدیریت اجرایی همایش را به مریم منصوری، مدیریت هنری را به آقای مهدی وثوق نیا، روابط عمومی را به مجید فروغی، و مسئولیت مالی را به مسعود پورکاشانی، بخش رسانه های دیجیتال را به جاوید نیک پور و بخش نگاه شخصی را به آرش کریمی سپردیم.

دبیر ششمین «همایش ۱۰ روز با عکاسان» گفت: ما مثل دوره های قبل طرح ها و ایده های انجمن ها را گرفتیم و تنها نقش مشاور را داشتیم. بخش «نگاه شخصی» امسال را که دستپخت مجید ناگهی است به جانشین خلف او آرش کریمی سپردیم. همچنین امسال سعی کردیم نگاهی به کل کشور داشته باشیم که به دو استان مهم این کشور در حوزه عکاسی پرداختیم و مدیریت این دو استان را که یکی خراسان و دیگری آذربایجان غربی بود به کیارنگ اعلایی و رومین محتشم سپردیم. امسال توانستیم در جریان ۱۰ روز با عکاسان، ۱۳ کارگاه ، ۱۶ نشست تخصصی و ۲۸ نگاه شخصی برگزار کنیم. فکر می کنم این برنامه باید در سطح کشور چرخش داشته باشد و امسال تلاش می کنیم آیین نامه ای را به این منظور تدوین کنیم.

در ادامه این مراسم با پخش کلیپی از زنده یاد شاهرخ حاتمی هنرمند عکاس سرشناس ایرانی تقدیر شد.

کیارنگ اعلایی سخنران بعدی این مراسم بود که گفت: دعوت از هنرمندان خراسان و برگزاری نمایشگاه این افراد که به شکلی سمبولیک اتفاق افتاد انرژی زیادی را برای عکاسان مشهدی به وجود آورد. این نمایشگاه، نمایشگاه کاملی از هنرمندان خراسانی نبود و جای بسیاری از هنرمندان و جریان ها در این نمایشگاه خالی بود.

در ادامه این مراسم با حضور ساعد نیک ذات و کیارنگ اعلایی از چند عکاس خراسان تقدیر شد. حمید عرب بین، اکبر صالحی، فرامرز عامل بردبار، حمیدرضا گیلانی فر و نوشین وفادار هنرمندانی بودند که از آن ها قدردانی شد.

در ادامه رومین محتشم کیوریتور نمایشگاه آذربایجان غربی گفت: این که گوشه چشمی به ما شد و عکاسی شهرستان جدی گرفته شد اتفاقی قابل تقدیر است. در خلال این همایش به واقع موقعیت برای شهرستانی ها به وجود آمد تا دیده شوند. در ادامه با حضور سیف الله صمدیان از عکاسان آذربایجان غربی عبدالله صمدیان، ید الله آزادی طلب، جواد پورصمد، خلیل مستوفی و صمد قربانزاده نیز تقدیر شد.

این مراسم با قدردانی از یدالله ولی زاده رییس انجمن عکاسان تبلیغاتی و صنعتی ایران، حمید فروتن رییس انجمن صنفی عکاسان مطبوعاتی ایران، سید عباس میرهاشمی عضو هیات مدیره انجمن عکاسان انقلاب و دفاع مقدس به نمایندگی از این انجمن، ابراهیم سیسان رییس انجمن عکاسان خانه تئاتر، حافظ احمدی رییس انجمن عکاسان سینمای ایران و مسعود زنده روح کرمانی رییس هیات مدیره انجمن عکاسی میراث فرهنگی ادامه پیدا کرد.

در بخش پایانی این مراسم با حضور سیف الله صمدیان رییس هیات مدیره و فرزاد هاشمی عضو هیات مدیره انجمن عکاسان ایران از حامیان مالی ششمین «همایش ۱۰ روز با عکاسان» قدردانی شد. علیرضا عزیزی نماینده شرکت تهران فوکا، محمود صلاحی رییس سازمان فرهنگی، هنری شهرداری تهران، عیسی علیزاده رییس سازمان زیباسازی شهر تهران، مجید مسچی؛ رییس موسسه سینما شهر، مجید رجبی معمار مدیر عامل خانه هنرمندان ایران، آرش منصوری رییس شرکت فیدبک سنتر و علی شریعتی مقدم رییس شرکت نوین زعفران حامیان مالی این رویداد بودند که با اهدای لوح و تندیس از آنان قدردانی شد.

در این مراسم سیف الله صمدیان رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران، ساعد نیک ذات دبیر «همایش ۱۰ روز با عکاسان»، مجید رجبی معمار مدیرعامل خانه هنرمندان ایران و هنرمندانی چون علی قلم سیاه، محمد فرنود، اکبر عالمی، فرزاد هاشمی، روسای انجمن های تخصصی عکاسی و عکاسان و هنرمندان دیگر حضور داشتند.

در پایان این مراسم اعضای اجرایی ششمین رویداد «۱۰ روز با عکاسان» و عکاسان عکس یادگاری گرفتند.