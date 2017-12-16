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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

اولین اقامتگاه بوم‌گردی استان کردستان افتتاح شد

اولین اقامتگاه بوم‌گردی استان کردستان افتتاح شد

اولین اقامتگاه بوم‌گردی استان کردستان در روستای نمونه گردشگری دولاب از توابع شهرستان سنندج افتتاح شد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کردستان، در ابتدای این مراسم سیدمحسن علوی مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به نقش روستاهای گردشگری در توسعه گردشگری گفت: «برگزاری کارگاه‌های آموزش تخصصی در تمام سطوح برای روستاهای گردشگری از جمله اهداف اداره‌کل میراث‌فرهنگی است که پیگیری و اجرا خواهد شد.» 

علوی ضمن دعوت و تأکید بر مشارکت اهالی روستاهای هدف گردشگری استان در توسعه گردشگری اظهار کرد: «در سطح استان کردستان ۴۳ روستای گردشگری مصوب داریم همچنین تعداد زیادی از روستاهای استان دارای پتانسیل‌های خوبی در زمینه طبیعت‌گردی، فرهنگی و تاریخی هستند که در صورت تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این روستاها از آن‌ها نیز حمایت‌های لازم انجام خواهد گرفت.» 

مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کردستان با مهم خواندن بحث اشتغال در سطح استان به وِیژه روستاها گفت: «حمایت‌های لازم با پرداخت تسهیلات بانکی تک رقمی و سایر حمایت‌ها از کسانی‌که بخواهند در روستاهای استان در بخش صنایع‌دستی و گردشگری سرمایه‌گذاری کنند صورت می‌گیرد.» 

در ادامه آوات مکاری رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کردستان در مراسم افتتاح خانه بوم‌گردی تیشک با بیان اینکه دولاب از مقاصد جدید گردشگری در استان کردستان است، گفت: «دولاب به دلیل غنای فرهنگی بالا و نیز نزدیکی به مرکز استان کردستان می‌تواند فرصت جذب گردشگران زیادی را داشته باشد.» 

مکاری با اشاره به اینکه گردشگری شهری با ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران و بخش دولتی باید توسعه یابد، بیان کرد: «توسعه گردشگری در روستاها و مناطق کم‌جمعیت استان کردستان باید با همت خود مردم منطقه انجام شود.» 

رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کردستان از ایجاد سازوکارهای کاربردی برای اعطای پروانه بهره‌برداری به خانه‌های بوم‌گردی در کردستان خبر داد و اظهار کرد: «متقاضی ایجاد و احداث اقامتگاه بوم‌گردی باید از لحاظ زیست محیطی و فرهنگی دارای سابقه و برنامه فعالیت باشد.»

کد مطلب 4173349
فاطمه کریمی

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