به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کردستان، در ابتدای این مراسم سیدمحسن علوی مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به نقش روستاهای گردشگری در توسعه گردشگری گفت: «برگزاری کارگاه‌های آموزش تخصصی در تمام سطوح برای روستاهای گردشگری از جمله اهداف اداره‌کل میراث‌فرهنگی است که پیگیری و اجرا خواهد شد.»



علوی ضمن دعوت و تأکید بر مشارکت اهالی روستاهای هدف گردشگری استان در توسعه گردشگری اظهار کرد: «در سطح استان کردستان ۴۳ روستای گردشگری مصوب داریم همچنین تعداد زیادی از روستاهای استان دارای پتانسیل‌های خوبی در زمینه طبیعت‌گردی، فرهنگی و تاریخی هستند که در صورت تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در این روستاها از آن‌ها نیز حمایت‌های لازم انجام خواهد گرفت.»



مدیرکل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کردستان با مهم خواندن بحث اشتغال در سطح استان به وِیژه روستاها گفت: «حمایت‌های لازم با پرداخت تسهیلات بانکی تک رقمی و سایر حمایت‌ها از کسانی‌که بخواهند در روستاهای استان در بخش صنایع‌دستی و گردشگری سرمایه‌گذاری کنند صورت می‌گیرد.»



در ادامه آوات مکاری رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کردستان در مراسم افتتاح خانه بوم‌گردی تیشک با بیان اینکه دولاب از مقاصد جدید گردشگری در استان کردستان است، گفت: «دولاب به دلیل غنای فرهنگی بالا و نیز نزدیکی به مرکز استان کردستان می‌تواند فرصت جذب گردشگران زیادی را داشته باشد.»



مکاری با اشاره به اینکه گردشگری شهری با ظرفیت‌های سرمایه‌گذاران و بخش دولتی باید توسعه یابد، بیان کرد: «توسعه گردشگری در روستاها و مناطق کم‌جمعیت استان کردستان باید با همت خود مردم منطقه انجام شود.»



رئیس گروه توسعه گردشگری و بازاریابی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان کردستان از ایجاد سازوکارهای کاربردی برای اعطای پروانه بهره‌برداری به خانه‌های بوم‌گردی در کردستان خبر داد و اظهار کرد: «متقاضی ایجاد و احداث اقامتگاه بوم‌گردی باید از لحاظ زیست محیطی و فرهنگی دارای سابقه و برنامه فعالیت باشد.»