به‌گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری اصفهان، مختار اسفندیاری مدیرکل امور عشایر استان و جمعی از مدیران و مسئولان این اداره‌کل با فریدون الله‌یاری مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان دیدار کردند.

در این دیدار که با حضور جمعی از مدیران اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان برگزار شد، فریدون الله‌یاری مدیرکل میراث‌فرهنگی اصفهان گفت: «با توجه به استقرار سه ایل بزرگ از عشایر کشور شامل عشایر بختیاری، قشقایی و عرب جرقویه در استان اصفهان و با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از شمال غرب، غرب، جنوب و بخشی از شرق استان محل استقرار عشایر استان به شمار می‌رود، لزوم توجه ویژه به این قشر از هموطنان از اهمیت ویژه‌ایی برخوردار است.»

او با اشاره به نقش عشایر در سیر تطور فرهنگ و تمدن فلات مرکزی ایران تأکید کرد: «بدون شک نقش عشایر در تطور فرهنگ و تمدن ایران به ویژه منطقه مرکزی ایران به‌خصوص در تاریخ معاصر ایران بر کسی پوشیده نیست روی همین اصل در سال‌های اخیر تلاش‌های گسترده‌ایی در راستای حفاظت از میراث‌فرهنگی، ترویج صنایع‌دستی و توسعه گردشگری عشایر به انجام رسیده است.»

مدیرکل میراث‌فرهنگی استان اصفهان تأکید کرد: «اگر چه عشایر استان در بخش‌های مختلف استان استقرار یافته‌اند، لکن اوج فعالیت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان به ویژه در حوزه فعالیت‌های صنایع‌دستی در شهرستان سمیرم تمرکز یافته است، به گونه‌ای که هم‌اکنون توسعه کمپ‌های عشایری، حمایت از توسعه صنایع‌دستی عشایر و همچنین ثبت‌ملی میراث عشایر در این شهرستان بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است و این در حالی است که برخی هنرمندان صنایع‌دستی عشایر استان، در سطح ملی شناخته شده هستند.»

الله‌یاری همچنین با اشاره به گستردگی حوزه زندگی اجتماعی عشایر در سطح استان تصریح کرد: «در سه سال گذشته با توجه به استقرار بخش قابل توجهی از عشایر استان در شمال‌غرب و غرب استان و با عنایت به ویژگی‌های مطلوب طبیعی و تاریخی منطقه، تلاش کردیم تا گردشگری را به ویژه در راستای توسعه گردشگری عشایر، در غرب استان فعال کنیم، امروز خرسندیم که اعلام کنیم، در طول چند دهه اخیر برای اولین بار گردشگری به صورت رسمی و پایدار در مناطق شهری، روستایی و حتی عشایر غرب استان جدی گرفته شده و فعالیت‌های ارزنده‌ای در این حوزه صورت پذیرفته است و ما هم اینک شاهد رشد روزافزون تقاضاهای مردم محلی برای تاسیس مراکز گردشگری در غرب استان هستیم.»

او همچنین با اشاره به نیاز به فعالیت‌های بیشتر در حوزه عشایر استان تصریح کرد: «با همکاری اداره‌کل عشایر استان تلاش می‌کنیم تا در راستای حفاظت از میراث ارزشمند عشایر از یک‌سو و همچنین برای گسترش گردشگری فرهنگی در حوزه زندگی اجتماعی و فرهنگی عشایر، ۱۰ پرونده میراث ناملموس عشایر استان اصفهان تا پایان سال جاری تهیه و به ثبت ملی برسد.»

الله‌یاری گفت: «در نشست امروز تفاهم برای توسعه آموزش صنایع‌دستی عشایر با همکاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی و امور عشایر استان از یک‌سو و همچنین تشکیل یک کمیته مشترک میان دو سازمان در راستای شناسایی حداقل ۴۰ منطقه در پهنه استان در راستای توسعه گردشگری عشایر در زمینه احداث کمپ عشایری و مواردی از این دست صورت گرفت.»