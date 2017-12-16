انتقاد از کاهش مهلت ثبت سفارش واردات / با بازار گوشت بازی نکنید

فرهاد آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به بخشنامه اخیر مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گمرک ایران که در آن مهلت اعتبار ثبت سفارش کالاها از ۱۸۰ روز به ۹۰ روز کاهش پیدا کرده بود اظهار داشت: واردات گوشت قرمز با این بخشنامه ها، به لحاظ تکنیکی دچار اخلال خواهد شد.

وی ادامه داد: همه اذعان دارند که گوشت، یک کالای استراتژیک است که سلامت جامعه به آن وابستگی دارد و از سوی دیگر بدلیل خشکسالی و عوامل دیگر، بخشی از تامین نیاز بازار از طریق واردات صورت می گیرد، ولی با این حال زمانی که دولتمردان قصد تغییر قوانین و دستورالعمل ها را دارند، فراموش می کنند که نظر فعالان اقتصادی را جویا شوند.

به گفته آگاهی، به دلیل حساسیت هایی که در بحث واردات گوشت در سراسر دنیا وجود دارد، هیچ کشوری، این چنین با بازار گوشت قرمز خود بازی نمی کند و سرنوشت بازار را به اما و اگرها و رایزنی های پس از صدور بخشنامه ها نمی سپرد و این برای کشور ما که داعیه دار دسترسی همگانی به نیازهای تغذیه ای و حمایت از اقشار آسیبپذیر است، واقعا شایسته نیست.

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی اضافه کرد: سفارش گذاری برای خرید گوشت از کشورهای خارجی، یک فرایند زمان بر است و واقعا کاهش مهلت اعتبار ثبت سفارش و نیز زمان ترخیص کالا، محدودیت های متعددی پیش روی واردکنندگان قرار می دهد که تبعات منفی فراگیری برای بازار کشور ایجاد خواهد کرد.

به گفته آگاهی، اینکه تصور شود واردکنندگان گوشت را وادار کنیم که به موجودی انبار شرکت‌های تولیدکننده خارجی بسنده کنند، نه تنها تضمین کننده منافع ملی نیست، بلکه کاملا معارض آن است. ضمن اینکه اصلا از لحاظ اجرایی هم، چنین چیزی شدنی نیست.

وی افزود: در بخشنامه اخیر واردکنندگانی که بتوانند اقدام به گشایش LC (اعتبار اسنادی) کنند، مستثنی شده اند ولی نکته اینجا است که در شرایط فعلی این روش برای واردات از برخی کشورها نظیر برزیل که مبدا بسیاری از محموله های گوشت قرمز است، امکان‌پذیر نیست.

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی ادامه داد: تغییر دستورالعمل ها و بخشنامه ها، موجب ناپایداری فضای کسب و کار و سرمایه گذاری می شود و این موضوع فعالیت اقتصادی را پرتنش و پرخطر ساخته است و نتیجه نهایی تحمیل چنین شرایطی بر تامین کنندگان کالا، این خواهد بود که هزینه تمام شده واردات افزایش پیدا می کند.

وی در خصوص مهلت زمانی ترخیص کالای ثبت شده اظهار داشت: همه این موارد در حوزه واردات گوشت، نشان از آن دارد که در صدور چنین بخشنامه هایی، نظر تشکل های تخصصی و فعالان اقتصادی اخذ نشده است.

آگاهی ادامه داد: متاسفانه علی رغم همه ادعاها، در همه این سال ها، بخش خصوصی در تصمیم سازی های دولتمردان، مهجور و غریب مانده است و معمولا به جای آنکه به مرجع مشورتی حاکمیت تبدیل شود، مفعول واقع می شود.

رئیس انجمن واردکنندگان فراورده های خام دامی تاکید کرد: حتی اگر در رایزنی های بعدی، این بخشنامه در خصوص واردات گوشت قرمز اصلاح شود، ولی تنش و استرسی که بدنبال چنین بخشنامه هایی به بازار وارد شده، کنش و واکنش های خاص خود را خواهد داشت و ای کاش فضای کسب و کار ما، روزی به مرحله ای از بلوغ برسد که پیش از غافلگیر کردن تجار کشورمان، به تبعات آن اندیشیده و نظرات کارشناسی تشکل های تخصصی و صنفی را در نظیر بگیرد.