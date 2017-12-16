جزئیات طرح «پارلمان اصلاحات»/ خردادماه ۹۷؛ اولین اجلاسیه

حمیدرضا شکوهی عضو دفتر سیاسی حزب مردم سالاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح «پارلمان اصلاحات» اظهار کرد: طرح پارلمان اصلاحات، در گذشته در دفتر سیاسی حزب مردم‌سالاری مطرح شد و «مصطفی کواکبیان» هفته گذشته این طرح را در قالب «پیش‌نویس اساسنامه» به رئیس دولت اصلاحات ارائه داد.

وی درباره جزئیات این طرح گفت: نام کامل این طرح «پارلمان اصلاح‌طلبان؛ راهبرد سیاسی ایرانیان» (با نام مخفف پارسا) است. پیش‌بینی شده که حداقل ۵۰ حزب رسمی اصلاح طلب که دارای پروانه فعالیت هستند، در این طرح شرکت کنند.

شکوهی زمان تشکیل اولین اجلاسیه این پارلمان را دوم خرداد ماه سال ۹۷ اعلام کرد.

وی یکی از اهداف این طرح را تجمیع احزاب اصلاح‌طلب عنوان و تاکید کرد: در کشور احزاب زیادی وجود دارد اما بیشتر آن ها، فعالیت‌های حزبی اندکی دارند؛ به همین دلیل برای تجمیع آن ها در قالب جبهه اصلاحات، زمینه‌سازی شده تا در اتفاقات مختلف، سازماندهی و هماهنگی بیشتری شکل بگیرد.

شکوهی درباره دیگر اهداف در نظر گرفته شده برای این طرح گفت: از جمله اهدافی که در این طرح در نظر گرفته شده، تعیین سیاست‌های راهبردی اصلاح‌طلبان است تا مجموعه سیاست‌های راهبردی، در پارلمان اصلاحات مطرح شود.

عضو دفتر سیاسی حزب مردم سالاری یکی دیگر از اهداف این طرح را تعیین نامزد برای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ عنوان کرد.

شکوهی با بیان اینکه مؤسس و مجری این طرح، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات است گفت: در این طرح، نقش ویژه‌ای به شورای هماهنگی جبهه اصلاحات داده شده تا فردی تصور نکند پارلمان اصلاحات، قصد تقابل با این شورا را دارد.

وی اضافه کرد: تا زمان شکل‌گیری اولین جلسه پارلمان اصلاحات که در آنجا انتخابات شورای مرکزی برگزار می شود، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات وظیفه اداره امور را به عهده خواهد گرفت. همچنین مسئولیت برگزاری اولین جلسه طرح «پارسا»، با شورای هماهنگی جبهه اصلاحات خواهد بود.

شکوهی افزود: در تاریخ دوم خرداد سال آینده، ترکیب شورای مرکزی پارلمان اصلاحات مشخص خواهد شد. پیش‌بینی شده است که چهار هزار نفر از ۵۰ حزب اصلاح‌طلب به عنوان مجمع عمومی، در این جلسه حضور داشته باشند.

وی تصریح کرد: برای احزاب اصلاح طلب به گونه ای برنامه ریزی شده که هیچ حزبی کم تر یا بیشتر از تعداد عضو مشخص در مجمع عمومی نداشته باشد.

شکوهی افزود: مسئول اداره اولین جلسه پارلمان اصلاحات با هیأت منتخب پنج نفره‌ای است که از سوی شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انتخاب می‌شود. این هیأت پنج نفره صرفاً برای اداره اولین جلسه انتخاب خواهد شد.

وی اضافه کرد: در اولین جلسه پارلمان اصلاحات، شورای مرکزی انتخاب خواهد شد و این هیئت رئیسه منتخب شورا مسئولیت اداره اجلاسیه بعدی را به عهده خواهد گرفت.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه شورای مرکزی پارلمان اصلاحات قرار است هر چند وقت یکبار تجدید شود گفت: زمان برگزاری انتخابات شورای مرکزی پارلمان اصلاحات، هر ۲ سال یکبار خواهد بود. زمان برگزاری مجمع عمومی به عنوان عالی‌ترین رکن تصمیم‌گیری «پارسا» هم دو بار در سال است.

وی در همین باره گفت: در پی این هستیم که رئیس دولت اصلاحات نظر خود را درباره این طرح اعلام کند و در نهایت پارلمان اصلاحات شکل بگیرد.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا قصد دارید این طرح را با اعضای شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان هم در میان بگذارید و آن ها را هم متقاعد کنید، گفت: این طرح تاکنون در قالب پیش‌نویس اساسنامه، فقط به رئیس دولت اصلاحات ارائه شده؛ البته قطعاً در جلسات دائمی که در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات داریم و حزب مردم‌سالاری هم یکی از احزاب تشکیل‌دهنده آن است، درباره این طرح بحث خواهیم کرد.

عضو دفتر سیاسی حزب مردم سالاری تصریح کرد: هدف پارلمان اصلاحات این است که احزاب محور امور باشند. پارلمان اصلاحات در حقیقت جبهه فراگیری برای فعالیت‌های سیاسی اصلاح‌طلبان خواهد بود.