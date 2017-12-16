به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدمسعود جزایری در واکنش به سخنان نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در خصوص شلیک موشک‌های یمن به ریاض و اینکه این موشک‌ها ساخت ایران بوده است، اظهارداشت: اظهارات این فرد را به حساب بی‌اطلاعی و عدم درک او از مسائل نظامی و تسلیحاتی بگذارید.

وی ادامه داد: چنانچه آمریکایی‌ها از سطح توان بالای تکنولوژی موشکی مقاومت یمن اطلاع داشتند، از بیان چنین اظهارات مضحکی خودداری می‌کردند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمان گفت: آمریکا توان اجماع سازی علیه جمهوری اسلامی ایران و مقاومت را ندارد، بنابراین تنها راه برون رفت آمریکا از دشواری‌هایی که در آن گرفتار شده، تغییر رفتار جدی و توقف اقدامات جنگ طلبانه و جنایتکارانه‌اش در اقصی نقاط جهان است.