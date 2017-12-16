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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۱۶:۵۵

سردار جزایری:

اظهارات نماینده آمریکا ناشی از بی‌اطلاعی وعدم درک مسائل نظامی است

اظهارات نماینده آمریکا ناشی از بی‌اطلاعی وعدم درک مسائل نظامی است

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، اظهارات نماینده آمریکا در سازمان ملل درباره ایران و توان دفاعی یمن را ناشی از بی اطلاعی و عدم درک او از مسائل نظامی و دفاعی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سیدمسعود جزایری در واکنش به سخنان نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در خصوص شلیک موشک‌های یمن به ریاض و اینکه این موشک‌ها ساخت ایران بوده است، اظهارداشت: اظهارات این فرد را به حساب بی‌اطلاعی و عدم درک او از مسائل نظامی و تسلیحاتی بگذارید.

وی ادامه داد: چنانچه آمریکایی‌ها از سطح توان بالای تکنولوژی موشکی مقاومت یمن اطلاع داشتند، از بیان چنین اظهارات مضحکی خودداری می‌کردند.

سخنگوی ارشد نیروهای مسلح کشورمان گفت: آمریکا توان اجماع سازی علیه جمهوری اسلامی ایران و مقاومت را ندارد، بنابراین تنها راه برون رفت آمریکا از دشواری‌هایی که در آن گرفتار شده، تغییر رفتار جدی و توقف اقدامات جنگ طلبانه و جنایتکارانه‌اش در اقصی نقاط جهان است.

کد مطلب 4173820

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