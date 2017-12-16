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۲۵ آذر ۱۳۹۶، ۲۱:۱۶

بازداشت کودک ۶ ساله فلسطینی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی

بازداشت کودک ۶ ساله فلسطینی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی

نظامیان رژیم صهیونیستی عصر امروز یک کودک ۶ ساله فلسطینی را در اردوگاه «الجلزون» در کرانه غربی فلسطین اشغالی بازداشت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نظامیان صهیونیست عصر امروز «آدم احمد مصاوره»، کودک ۶ ساله فلسطینی را در اردوگاه جلزون در کرانه باختری بازداشت کردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند: این طفل به اتهام پرتاب سنگ به سوی نظامیان رژیم صهیونیستی در ورودی اردوگاه دستگیر شد و نظامیان وی را به بیت ایل بردند که در بین شهر البیره و روستای بیتین قرار دارد.

این منابع همچنین اعلام کردند: نظامیان رژیم صهیونیستی این کودک را وارد یکی از خودروهای نظامی کردند و او را به پادگان شهرک نشین بیت ایل انتقال دادند.

کد مطلب 4173979
فاطمه صالحی

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