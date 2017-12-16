بازداشت کودک ۶ ساله فلسطینی توسط نظامیان رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، نظامیان صهیونیست عصر امروز «آدم احمد مصاوره»، کودک ۶ ساله فلسطینی را در اردوگاه جلزون در کرانه باختری بازداشت کردند.

منابع فلسطینی اعلام کردند: این طفل به اتهام پرتاب سنگ به سوی نظامیان رژیم صهیونیستی در ورودی اردوگاه دستگیر شد و نظامیان وی را به بیت ایل بردند که در بین شهر البیره و روستای بیتین قرار دارد.

این منابع همچنین اعلام کردند: نظامیان رژیم صهیونیستی این کودک را وارد یکی از خودروهای نظامی کردند و او را به پادگان شهرک نشین بیت ایل انتقال دادند.