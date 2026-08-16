به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه شامگاه یکشنبه در جلسه بررسی فرآیند جذب سرمایه‌گذار برای پروژه برق‌رسانی به مناطق معدنی طرود و معلمان، با تأکید بر برنامه‌ریزی استان برای توسعه مناطق معدنی اظهار کرد: ایجاد حداکثر ارزش افزوده از معادن غنی مس، سرب، روی و سایر ذخایر معدنی جنوب شرق استان، نیازمند تأمین و تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله برق است.

وی افزود: استفاده از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری برای تأمین انرژی مورد نیاز معادن منطقه، به‌طور ویژه در دستور کار مدیریت استان قرار دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به وجود نزدیک به ۹۰ معدن و پهنه معدنی در منطقه طرود در جنوب شهرستان شاهرود گفت: برق‌رسانی به معادن این منطقه می‌تواند زمینه‌ساز تحول اقتصادی در استان باشد و از این رو، سرمایه‌گذاری در این پروژه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

دهرویه با قدردانی از تلاش مدیران شرکت برق منطقه‌ای برای ارائه مدل‌های سرمایه‌گذاری در پروژه برق‌رسانی به معادن طرود و معلمان، بیان کرد: در مدل‌های ارائه‌شده، استفاده از ظرفیت ایمیدرو و سایر شرکت‌های بزرگ معدنی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت ایمیدرو در توسعه معادن استان، ادامه داد: انتظار می‌رود این مجموعه در مسیر توسعه ظرفیت‌های معدنی استان سمنان مشارکت و نقش‌آفرینی کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان همچنین از همراهی دستگاه‌های نظارتی استان برای تدوین سازوکارهای قانونی جذب سرمایه‌گذار در این پروژه تقدیر کرد و گفت: سرمایه‌گذاری در حوزه برق‌رسانی به معادن طرود و معلمان، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های استان در حوزه معدن به شمار می‌رود و نهایی شدن آن بدون حمایت مسئولان بخش‌های مختلف امکان‌پذیر نخواهد بود.

دهرویه با بیان اینکه اجرای این پروژه بزرگ برق‌رسانی سالانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل به همراه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: جلوگیری از خام‌فروشی، افزایش ارزآوری، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی از جمله ثمرات ماندگار برق‌رسانی به معادن منطقه طرود و معلمان است.

وی با اشاره به بررسی روش‌های مختلف تأمین مالی و سرمایه‌گذاری برای اجرای این پروژه، از جمله روش EPCF، از تشکیل شورای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ استان در آینده نزدیک خبر داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان در پایان تأکید کرد: در اجرای پروژه‌های بزرگ اقتصادی استان، از روش‌های نوین تأمین مالی و همچنین تجربه سایر نقاط کشور استفاده خواهد شد.