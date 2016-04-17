به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، دوین جانسون «راک» و کوین هارت که قرار است به زودی در یک فیلم کمدی با عنوان «هوش مرکزی» بازی کنند، در عین حال برای ساخت مجدد «جومانجی» مورد نظر هستند.

گفته شده سونی قصد بازسازی «جومانجی» را دارد و گفتگوهای اولیه را با این دو بازیگر برای اجرای نقش‌های اصلی شروع کرده است. این فیلم فانتزی که بر مبنای کتابی از کریس فن آلسبورگ ساخته شد در سال ۱۹۹۵ به کارگردانی جو جانستون با بازی رابین ویلیامز و کریستن دانست که نوجوان بود، شکل گرفت.

در فیلم اصلی رابین ویلیامز در نقش مردی بازی می‌کند که در جریان یک بازی اسرارآمیز راهی جهانی دیگر شد و ۲۶ سال در جنگل گرفتار بوده است. او زمانی که بچه بود این بازی را شروع کرد و در دنیای بازی غرق شد و حالا باید به کمک دانست و برادر او بازی را بار دیگر انجام دهد و تمامش کند.

در حالی که در خط اصلی داستانی جایی برای دو مرد بزرگسال وجود ندارد، جای تعجب دارد که چگونه جانسون و هارت باید در این فیلم بازی کنند. گفته شده جیک کاسدان کارگردان کار بازسازی این فیلم را انجام خواهد داد.

در عین حال شلوغ بودن سر این دو بازیگر که بیشتر در نقش‌های کمدی بازی می‌کنند می‌تواند به عنوان یک سوال برای ساخته شدن این فیلم مطرح باشد.

جانسون و هارت اول جولای با فیلم «هوش مرکزی» راهی سینماها می‌شوند.