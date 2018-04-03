به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، کوین هارت در مصاحبهای اعلام کرد هدفش این است که به یک غول جهان رسانه بدل شود و این هدف برایش واقعی است. وی افزود: من حالا ۳۸ سالهام و تا وقتی ۴۵ ساله شوم میبینید که همه حرفهای متفاوتی درباره من میزنند چون میخواهم تا آن وقت میلیاردر شوم.
هارت که ثابت کرده از تواناییهای متعددی برخوردار است یک استندآپ کمدین، بازیگر، تهیه کننده، نویسنده و خالق محتواست و میگوید قصد ندارد به این زودیها سرعتش را کم کند.
او نصیحت سادهای از مادرش را راهنمای کارش دانست و گفت وقتی بچه بود در مسابقات شنا یک جایزه برد و مادرش به او گفت «تو میتوانی بزرگ باشی یا بزرگ نباشی». از آن زمان، کوین همه تلاشش را گذاشت تا به چیزی بیش از یک بازیگر یا کمدین بدل شود.
با این همه او تاکید کرد که از مجسمهها و جایزهها متنفر است. وی گفت: هر چند جایزه در سرگرمی یک موفقیت است اما به معنی مالکیت نیست، فقط یک برند است.
هارت بخش مهمی از برندش را از استادیاش در رسانههای اجتماعی به دست آورده و بیش از ۱۰۰ میلیون فالوئر در رسانههای اجتماعی دارد.
وی در این زمینه گفت: موفقیت آنجا به وجود میآید که مخاطبان تو فکر کنند پشت یک در بسته هستند و فقط همین بین آنها و تو فاصله است. از این جاست که تجربیات یگانهای برای ستارهها ایجاد میشود. تو فقط باید هر وقت زمان دیدنش شد آنها را ببینی... رسانههای اجتماعی این اجازه را میدهند تا ستارهها مردم را ببینند.
هارت در عین حال به تحسین تیلر پری و این که وی مالک یک استودیوی تلویزیونی ۳۳۰ جریبی در آتلانتا است پرداخت و گفت: این واقعیت که آنها «پلنگ سیاه» را ساختند برایم جالب بود. این که چطور من چنین کاری بکنم؟ چطور میتوانم چنین موقعیتی را که من خودم نداشتم در اختیار نسل جوان بگذارم؟
این تهیه کننده افزود که قصد دارد کمپانی تهیه فیلمش را برای فیلمهای تلویزیونی افزایش دهد و برای این کار باید اطلاعات جدیدتری کسب کند. او گفت عاشق کسب اطلاعات هستم و این که از همه چیز خبر داشته باشم.
کوین هارت به تازگی یک شبکه آنلاین به راه انداخته که شبکه استریم کردن فیلمهای ویدیویی است. این شبکه که در ماه آگوست شروع به کار کرد در ۳۰ روز اولیه کارش شاهد دانلود بیش از ۵۰۰ هزار مورد بود و اکنون تعداد کاربرهایش به ۸۰۰ هزار رسیده است. در عین حال این شبکه یک شبکه ۲۴ ساعته کمدی را هم اوایل امسال راهاندازی کرد.
همه این پروژه ها را هارت با یک هدف دنبال میکند: هالیوود را در دست بگیرد.
هرچند خود وی گفت: شاید این به نظر احمقانه بیاید، اما اگر در ذهنم چنین هدفی نداشته باشم آنوقت به هیچ جا نمیرسم.
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