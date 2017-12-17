مدارس تهران فردا تعطیل نیست/ وضعیت بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن کریمی جانشین رییس کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران گفت: تاکنون دستوری مبنی بر تشکیل جلسه کمیته اضطرار آلودگی هوا و اعلام تعطیلی مدارس برای روز دوشنبه داده نشده است.

وی ادامه داد: تشکیل کمیته و یا تعطیلی مدارس استان تهران منوط به افزایش آلاینده های جوی و بررسی وضعیت و تصویب کمیته اضطرار است.

شب گذشته کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران با توجه به پایداری جو و سکون نسبی هوا، بالا بودن چگالی آلاینده های هوا مدارس ابتدایی، پیش دبستان و مهد کودک های استان تهران به جز فیروزکوه و دماوند را برای امروز یکشنبه ۲۶ آذرماه تعطیل اعلام کرد.

معاون استانداری تهران نیز در همین زمینه صبح امروز اظهار داشت: در صورتی که اوضاع آلودگی به همین شکل باقی بماند، کمیته اضطرار آلودگی هوای استان تهران مجددا تشکیل جلسه داده و تصمیمات جدی تری اتخاذ خواهد کرد.