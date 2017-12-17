به گزارش خبرنگار مهر، روز گذشته خبری از سوی روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص مراسم پایانی سومین دوره جایزه ادبی هنری «سیلک» در شهر کاشان به رسانه‌ها ارسال شد که طی آن بیان شده بود با حضور جمعی از مدیران این معاونت برگزیدگان این جشنواره مورد تجلیل قرار گرفتند.

یک روز پس از اعلام این خبر؛ هیات داوران بخش داستان این جایزه با انتشار بیانیه‌ای‌عنوان داشته‌اند که در اعلام نفرات برگزیده در این جشنواره در این خبر، نظر آن‌ها لحاظ نشده و رتبه‌های اعلام شده و برخی از اسامی اعلام شده به عنوان برگزیده مورد تایید آنها نیست.

به دنبال آن نامه‌ای که تصویر آن در ادامه آمده است نیز منتشر شد؛

در متن نامه‌ای که به امضا داوران این جشنواره در بخش داستان شامل ابوتراب خسروی، کیهان خانجانی و امیرعباس مهندس رسیده، آمده است: ما داوران سومین دوره جایزه ادبی سیلک که توسط موسسه حوض فیروزه کاشان برگزار شد، نتایج اعلام از این جشنواره در خبرگزاری‌ها کذب محض دانسته و پیگیر این مساله خواهیم بود که این خبر توسط چه شخص یا نهادی شایع شده است.

بر اساس این نامه نفرات برگزیده این جشنواره به شرح زیر بوده‌اند:

با تقدیر از مرحوم کوروش اسدی به خاطر نوشتن مجموعه داستان پوکه باز

نفر اول: داریوش احمدی با مجموعه داستان خانه کوچک ما

نفر دوم: محمد بکایی با مجموعه داستان گربه ساکن چنار

نفر سوم: خدیجه شریعتی با مجموعه داستان وقتی قوها پیر می‌شوند

این در حالی است که روز گذشته و در خبر اعلام شده از سوی روابط عمومی معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزیدگان این جشنواره به ترتیب زیر اعلام شده بودند: گربه ساکن چنار» محمد بکایی، «وقتی قوها پیر می‌شوند» خدیجه شریعتی و «بگذار برسانمت» محمدرضا گودرزی.

پیگیری مهر از این اتفاق توضیحات ابوتراب خسروی از داوران این جایزه را به دنبال داشت. وی در توضیح این اعتراض و حواشی به وجود آمده به خبرنگار مهر گفت: ما پیش از برگزاری مراسم اختتامیه حس کردیم که گویا تصمیم بر تغییر آراء داوران وجود دارد و در نتیجه تهدید کردیم که در مراسم حاضر نخواهیم شد اما در نهایت با فشار هیات داوران اسامی بر اساس آرا ما اعلام شد هر چند که داریوش احمدی به این مراسم اصلا دعوت نشده بودند و کس دیگری به نمایندگی جایزه را دریافت کرد.

خسروی ادامه داد: بعد از مراسم اما تعجب ما از این بود که چرا در خبری که در رسانه‌ها منتشر شده این فهرست برگزیدگان به شکل دیگری منعکس شده و اسامی برگزیدگان درست درج نشده است. این مطلب مورد اعتراض ماست و اصلا پذیرفته شده نیست.