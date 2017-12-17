به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، سال پیش آرنون میلخان برای اثبات تحسینی که نثار وارن بیتی می‌کرد به تامین بخشی از سرمایه مالی لازم برای تولید فیلم «قوانین صدق نمی‌کنند» کمک کرد.

این سرمایه‌دار که در رژیم صهیونیستی متولد شده، در آن زمان با احساسی لبریز از حق شناسی از بیتی به عنوان «استاد» یاد می‌کرد.

وی آن زمان به ورایتی گفته بود: ما همه پول گذاشتیم و به او گفتیم برو فیلم ات را بساز و ما تنهایت می‌گذاریم. بیتی هم در تشکر از وی او را مدیچی سینما خوانده بود.

این فیلم بیتی که اولین فیلم او پس از ۱۵ سال بود، سال پیش اکران شد و تنها ۳.۹ میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرد و یکی از ضعیف‌ترین افتتاحیه‌های فیلم در همه تاریخ آمریکا را تجربه کرد.

این فیلم درباره چهره مشهور هالیوود یعنی هاوارد هیوز است و خود وارن بیتی در آن نقش‌آفرینی کرد.

اکنون کمپانی میلخان وی را برای خسارتی ۱۸ میلیون دلاری به دادگاه فراخوانده است.

رجنسی انترتینمنت که کمپانی این سرمایه‌گذار است روز جمعه دادخواستی به دادگاه عالی لس‌آنجلس ارایه کرد که در آن کمپانی بیتی و چند سرمایه‌گذار نامدار دیگر از جمله ران بورکل، تری سمل و استیو بینگ را به دادگاه خوانده است. وی ادعا کرده هر یک از سرمایه‌گذاران تعهد خود را نسبت به کمپانی وی نقض کرده‌اند .

بیتی نیز دیروز در پاسخ به پرسش ورایتی در این باره گفت هیچ نظری ندارد.

رجنسی تنها ۲.۵ میلیون دلار از هزینه ۳۱.۱ میلیون دلاری این فیلم را تامین کرده است.

این فیلم با فروش ۲.۲ میلیون دلار در ۲۳۸۲ سالن سینما در پنج روز نخست اکرانش که شامل تعطیلات شکرگزاری هم می‌شد، یکی از بدترین افتتاحیه‌های آمریکا را تجربه کرد. به طور متوسط فروش این فیلم در هر سالن سینما ۱۸۴ دلار بود.

لیلی کالینز، الدن الدریچ، متیو برودریک، آلک بالدوین، استیو کوان، اد هریس، مارتین شین و آنت بنینگ همسر وارن بیتی بازیگران این فیلم بودند.

وارن بیتی بازیگر، کارگردان و تهیه کننده مشهور که نامزدی ۱۴ جایزه را در کارنامه سینمایی‌اش دارد از سال ۲۰۰۱ که در فیلم «شهر و کشور» بازی کرده بود در هیچ فیلم دیگری ظاهر نشده بود و انتظار زیادی برای اکران این فیلم او وجود داشت.