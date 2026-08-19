سهمیه نخست حج تمتع ۱۴۰۶ استان سمنان تکمیل شد؛ پیگیری برای افزایش ظرفیت

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت‌الله چتری در گفت‌وگو با خبرنگاران در محل اداره‌کل حج و زیارت استان سمنان، با اشاره به روند پیش‌ثبت‌نام حج تمتع ۱۴۰۶ اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی سازمان حج و زیارت، در مرحله نخست پیش‌ثبت‌نام، بخشی از ظرفیت اعزام بر اساس پیش‌فرض اعزام سال‌های گذشته برای کشور و به تبع آن برای استان‌ها تعیین و بازگشایی می‌شود تا متقاضیان واجد شرایط بتوانند در این مرحله اقدام کنند.

وی افزود: در مرحله نخست، ۸۶۱ ظرفیت به استان سمنان اختصاص یافت و زائران جامانده از حج ۱۴۰۵ و دارندگان فیش ودیعه تا تاریخ ۱۰ دی‌ماه ۱۳۸۶ امکان پیش‌ثبت‌نام داشتند که این ظرفیت در حال حاضر به طور کامل تکمیل شده است.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان از متقاضیان واجد شرایطی که در این مرحله موفق به پیش‌ثبت‌نام نشده‌اند خواست منتظر اطلاعیه‌ها و اخبار بعدی باشند و گفت: استان سمنان با توجه به درخواست‌های مطرح‌شده، پیگیر افزایش سهمیه اختصاص‌یافته است و امیدواریم در روزهای آینده سهمیه جدید اعلام شود تا افراد جامانده نیز بتوانند نسبت به پیش‌ثبت‌نام اقدام کنند.

تکمیل معاینات پزشکی؛ شرط ادامه فرآیند اعزام

چتری با تأکید بر ضرورت تسریع در انجام معاینات پزشکی توسط زائران پیش‌ثبت‌نام‌شده، تصریح کرد: از متقاضیان درخواست داریم در نخستین فرصت به پزشکان معرفی‌شده مراجعه و مراحل معاینات پزشکی و تشکیل پرونده خود را تکمیل کنند.

وی ادامه داد: پرونده افرادی برای دریافت رقم طلب و در نهایت طی فرآیند صدور ویزا ارسال خواهد شد که معاینات پزشکی خود را تکمیل کرده و نتیجه آن از سوی پزشکان در سامانه هیئت پزشکی ثبت شده باشد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با اشاره به تمهیدات انجام‌شده برای تسهیل روند معاینات پزشکی گفت: با هماهنگی هیئت پزشکی استان تلاش شده است در همه شهرستان‌های استان یک پزشک برای انجام معاینات متقاضیان مستقر باشد تا این فرآیند با سرعت و سهولت بیشتری انجام شود.

چتری افزود: اسامی و نشانی مطب پزشکان معاین استان از طریق لینک پیامکی ارسال‌شده از سوی سازمان حج و زیارت به متقاضیان اطلاع‌رسانی شده و این اطلاعات در سایت‌ها و گروه‌های مجازی حج و زیارت استان نیز بارگذاری شده است.

اعلام کاروان‌ها و مدیران حج سمنان به‌زودی

وی در ادامه از انجام فرآیند شناسایی و بررسی نیروهای متقاضی خدمت در حج تمتع سال آینده خبر داد و گفت: از مدیران و خادمان متقاضی انجام خدمت، ثبت‌نام و مصاحبه‌های لازم انجام شده و ان‌شاءالله به‌زودی اسامی مدیران و کاروان‌های استان همزمان با سراسر کشور اعلام خواهد شد.

مدیرکل حج و زیارت استان سمنان با تأکید بر رویکرد این مجموعه برای استفاده از نیروهای جوان‌تر و باانگیزه در خدمت‌رسانی به زائران بیت‌الله الحرام اظهار کرد: تلاش حج و زیارت استان این است که در مسیر خدمت‌رسانی به زائران، از ظرفیت نیروهای جوان‌تر و افراد دارای انگیزه و توانمندی بیشتر استفاده کند؛ رویکردی که در سال‌های اخیر نیز تا حد زیادی عملیاتی شده است.

۵۵ درصد پیش‌ثبت‌نام‌شدگان حج سمنان بانوان هستند

چتری با اشاره به ترکیب جمعیتی متقاضیان حج تمتع ۱۴۰۶ در مرحله نخست گفت: در این مرحله، ۴۵ درصد پیش‌ثبت‌نام‌شدگان را آقایان و ۵۵ درصد را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی میانگین سنی متقاضیان پیش‌ثبت‌نام‌شده در استان سمنان را نیز حدود ۶۰ سال اعلام کرد و افزود: با توجه به تکمیل ظرفیت مرحله نخست و پیگیری‌های انجام‌شده برای افزایش سهمیه استان، اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به مراحل بعدی پیش‌ثبت‌نام از طریق مجاری رسمی حج و زیارت اطلاع‌رسانی خواهد شد.