خدمت بیش از ۱۳۰۰ نفر در مواکب اربعینی استان کرمان

به گزارش خبرنگار مهر، رسول فتحی، ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: امسال در ایام اربعین حسینی یک هزار و ۳۱۸ نفر به عنوان خادم در ۶۵ موکب استان کرمان فعالیت داشتند و بیش از نیمی از موکبهای استان با طرف عراقی ادغام شدند، به طوری که بر اساس تفاهمنامه، مکان از عراقیها و اسکان، تغذیه و خدمات از ایرانیها بود.
وی به فعالیت دو موکب به طور خاص در زمینه فرهنگی اشاره کرد و افزود: موکب فرهنگی بینالمللی «مهدی زهرا» صلواتالله علیه از رفسنجان در عمود ۳۴ با رویکرد ایجاد پیوند بین پیام عاشورا و فرهنگ انتظار، با ابزار فرهنگ و رسانه یکی از این دو موکب بود.
وی فعالیت این موکب را در زمینه تولید محتوای جذاب، حرفهای و تاثیرگذار پیرامون تبیین معارف عاشورا و انتظار به شیوهای نوین در فضای مجازی برشمرد و اضافه کرد: موکب بچههای امام حسین علیهالسلام از شهربابک هم در عمود ۸۱۱ از مسیر نجف به کربلا با اجرای بازیهای مقاومتی و آئینی و نمایش عروسکی فضای فرهنگی مناسبی برای کودکان و نوجوانان فراهم کرده بود.
فتحی، خاطر نشان کرد: همه موکبها کم و بیش برنامههای فرهنگی در قالب نماز جماعت، سخنرانی، پخش کلیپ و پرچمگردانی داشتند، اما این دو موکب صرفاً کار فرهنگی میکردند.
مدیر امور مواکب اربعینی استان کرمان با اشاره به شرایط جنگی کشور و منطقه در ایام اربعین امسال، تصریح کرد: این مسئله خواهناخواه هم در تعداد زائران و هم امکانات و خدمات موکبها تاثیر گذار بود.
ضعفها و برجستگیهای موکبها
فتحی، در ادامه به برخی ضعفها و برجستگیهای موکبهای استان کرمان پرداخت و اظهار داشت: بزرگترین ضعف برخی مواکب این بود که متناسب با امکانات خود، خدماتدهی نمیکردند، امکانات خوبی داشتند، اما چون میخواستند نزدیک حرم باشند در فضای کوچکی موکب را برپا کرده بودند که این امر خدمات موکب را تحتالشعاع قرار داده بود.
وی افزود: برای سال آینده بنا داریم فضاهای بزرگتری را با فاصله از حرم پیشبینی کنیم تا موکبها بتوانند از همه ظرفیت خود برای خدماترسانی به زائران استفاده کنند؛ چرا که در محدودهی حرم امکان برپایی موکب بزرگ نیست.
فتحی ،خاطر نشان کرد: حرم مطهر ظرفیتهایی دارد که میتوانیم از آنها استفاده کنیم، به عنوان مثال فضای گستردهای به نام زائرسرای تعلیب در کربلا وجود دارد که زیر نظر آستان مطهر حسینی است و در آن امکانات سرمایشی، آب، برق و سرویس بهداشتی مهیا شده و ما امسال سه تا از موکبهای توانمند استان کرمان را به آنجا هدایت کردیم.
وی افزود: این مجموعه اگرچه از حرم فاصله دارد ولی مدیریت حرم در این مسیر ماشینهایی برای جابهجایی زائران قرار داده است که خدمات خوبی هم به زائران ارائه میدهد.
مدیر امور مواکب اربعینی ستاد عتبات عالیات استان کرمان از مزیتهای این زائرسرا به وجود آشپزخانه مرکزی اشاره کرد و گفت: فضای خوبی به این امر اختصاص داده شده ومسئولین موکبها نیازی نیست در مجاور موکب خود به پختوپز بپردازند.
وی تاکید کرد: برای سال آینده میتوانیم موکبهایی که در فضای کوچکی خدماترسانی میکردند، در مجموعه زائرسرای تعلیب گردهم آوریم.
همه موکبها خدمات درمانی ارائه میدادند
فتحی، در ادامه گفت: ما در ساختار رسمی، دو موکب مجوزدار درمانی داشتیم، ولی اتفاق خوبی که امسال در مواکب ما افتاد این بود که موکبها در کنار خدمات اسکان و پذیرایی، خودجوش خدمات درمانی هم به زائران ارائه میدادند.
وی افزود: این موکبها در شهرستان خود به جذب پزشک و تهیه دارو اقدام کرده بودند و برخی کمبودها را نیز با هماهنگی هلال احمر برطرف میکردند.
فتحی به کار زیبای یکی از همین پزشکان در مواکب کرمان اشاره کرد و گفت: این پزشک با یکی از داروخانههای اطراف موکب در شهر کربلا صحبت کرده بود و مسئول داروخانه با امضای این پزشک در پای نسخه، دارو رایگان به زائر بیمار میداد.
وی پراکندگی موکبها در مسیر نجف به کربلا را امری اجتنابناپذیر و قابل قبول دانست و اظهار داشت: در کربلا به علت ازدحام جمعیت در اطراف حرم، شاید بهتر باشد موکبها کمی با حرم فاصله بگیرند ولی این فاصله شاید برای زائر قدری سخت باشد.
فتحی، در ادامه، ضعف در اطلاعرسانی پیرامون خدمات موکبها را مورد تاکید قرار داد و گفت: برخی از موکبها خدمات خیلی خوبی ارائه میدهند ولی ضعف در اطلاعرسانی مانع بهرهبرداری مناسب از این خدمات میشود.
وی تصریح کرد: در ایام اربعین حسینی در عراق مشکل تامین غذا وجود ندارد، و موکبها بهتر است تمرکز خود را روی بحث اسکان بگذارند که در این زمینه بهشدت ضعف وجود دارد.
مسیر طریقالعلماء را دریابیم
مدیر امور مواکب اربعینی استان کرمان افزود: در مسیرهای منتهی به کربلا، خوبست نگاهی هم به مسیر طریقالعلماء داشته باشیم که متقاضیان خاص خود را دارد و تعداد موکبها را در این مسیر بیشتر کنیم.
تلاش عراقیها برای تقویت زیرساختهای مسیر نجف به کربلا
فتحی، با قدردانی از تلاش برادران عراقی در تقویت زیرساختهای مسیر نجف به کربلا، گفت: امسال علاوه بر جدولگذاری مسیر، تقریباً نیمی از مسیر سرپوشیده شده بود و طرف عراقی برای امنیت و رفاه زائران تلاش قابل توجهی کرده بود.
وی تامین هزینههای موکبها را از محل نذورات و مشارکتهای مردمی دانست و خاطر نشان کرد: هیچ موکب دولتی و حکومتی نداشتیم.
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