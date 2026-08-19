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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۰۶

روایت آیت‌الله فاضل لنکرانی از سیمای پدرانه رهبر شهید

روایت آیت‌الله فاضل لنکرانی از سیمای پدرانه رهبر شهید

مشهد- آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، با حضور بر مزار رهبر شهید در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی، از اخلاق الهی، تواضع و منش پدرانه ایشان سخن گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هم‌زمان با ایام منتهی به اربعین شهادت رهبر شهید، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی با حضور در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام ایشان، به بیان برخی از ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی آن عالم مجاهد، پرداخت.

جلوه‌های اخلاق الهی و منش ربانی

آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی، زیارت مزار آن فقید سعید را در حرم رضوی، توفیقی ارزشمند دانست و بیان کرد: ایشان به راستی نمونه‌ای عینی و مجسم از تعالیم امام رضا (ع) و مظهر کامل پایبندی به دستورات والای اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، بودند.

وی افزود: اگرچه این روزها در محافل علمی، حوزوی و سیاسی، مباحث فراوانی پیرامون ابعاد فقهی، سیاسی و اجتماعی شخصیت آن بزرگوار مطرح می‌شود، اما آنچه بیش از همه در سیره عملی آن رهبر شهید تجلی داشت و انسان را شیفته خویش می‌ساخت، ملکات اخلاقی کم نظیر و تواضع بی‌بدیلی بود که در جان و رفتارشان، ریشه دوانده بود.

سیمای پدری در سیره رهبری

این استاد برجسته حوزه علمیه، با بازخوانی خاطرات دیدارهای گذشته خود با آن عالم مجاهد و فرزانه، پرده از جنبه‌های انسانی و عاطفی شخصیت ایشان برداشت و تصریح کرد: در هر دیداری که توفیق حاصل می‌شد، پیش از هر چیز، آن اخلاق الهی و منش دلسوزانه پدری در وجودشان به شدت احساس می‌شد؛ به گونه‌ای که هر طلبه و یا فردی که در محضر ایشان قرار می‌گرفت، محبت و عطوفت عمیق یک پدر را در مواجهه با فرزندان خویش، لمس می‌کرد.

وی در ادامه، خاطرنشان کرد: نگاه ایشان به مسائل کلان و خرد جامعه، نگاهی بسیار عمیق، دقیق و کم نظیر بود که همواره با عطوفتی صادقانه و برخورد پدرانه با حوزویان و اقشار مختلف جامعه همراه می‌شد. این رویکرد، سیمای یک والد مهربان، دلسوز و حکیم را در اذهان تداعی می‌کرد که دغدغه اصلی‌اش، رشد و تعالی همه جانبه امت اسلامی بود.

کد مطلب 6921551

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