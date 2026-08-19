به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با ایام منتهی به اربعین شهادت رهبر شهید، آیتالله محمدجواد فاضل لنکرانی با حضور در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام ایشان، به بیان برخی از ویژگیهای اخلاقی و شخصیتی آن عالم مجاهد، پرداخت.
جلوههای اخلاق الهی و منش ربانی
آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی، زیارت مزار آن فقید سعید را در حرم رضوی، توفیقی ارزشمند دانست و بیان کرد: ایشان به راستی نمونهای عینی و مجسم از تعالیم امام رضا (ع) و مظهر کامل پایبندی به دستورات والای اهل بیت عصمت و طهارت (ع)، بودند.
وی افزود: اگرچه این روزها در محافل علمی، حوزوی و سیاسی، مباحث فراوانی پیرامون ابعاد فقهی، سیاسی و اجتماعی شخصیت آن بزرگوار مطرح میشود، اما آنچه بیش از همه در سیره عملی آن رهبر شهید تجلی داشت و انسان را شیفته خویش میساخت، ملکات اخلاقی کم نظیر و تواضع بیبدیلی بود که در جان و رفتارشان، ریشه دوانده بود.
سیمای پدری در سیره رهبری
این استاد برجسته حوزه علمیه، با بازخوانی خاطرات دیدارهای گذشته خود با آن عالم مجاهد و فرزانه، پرده از جنبههای انسانی و عاطفی شخصیت ایشان برداشت و تصریح کرد: در هر دیداری که توفیق حاصل میشد، پیش از هر چیز، آن اخلاق الهی و منش دلسوزانه پدری در وجودشان به شدت احساس میشد؛ به گونهای که هر طلبه و یا فردی که در محضر ایشان قرار میگرفت، محبت و عطوفت عمیق یک پدر را در مواجهه با فرزندان خویش، لمس میکرد.
وی در ادامه، خاطرنشان کرد: نگاه ایشان به مسائل کلان و خرد جامعه، نگاهی بسیار عمیق، دقیق و کم نظیر بود که همواره با عطوفتی صادقانه و برخورد پدرانه با حوزویان و اقشار مختلف جامعه همراه میشد. این رویکرد، سیمای یک والد مهربان، دلسوز و حکیم را در اذهان تداعی میکرد که دغدغه اصلیاش، رشد و تعالی همه جانبه امت اسلامی بود.
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