  1. استانها
  2. تهران
۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

پیگیری تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی بقاع متبرکه دشت ورامین

پیگیری تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی بقاع متبرکه دشت ورامین

ورامین- رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین، پیشوا و قرچک از پیگیری تأمین اعتبار طرح‌های عمرانی بقاع متبرکه فاقد درآمد پایدار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رضایی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به بازدید میدانی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران از بقاع متبرکه ورامین، پیشوا و قرچک اظهار کرد: در این بازدید که با حضور مدیرکل اوقاف استان، معاون فرهنگی و اجتماعی و جمعی از مسئولان اداره کل انجام شد، وضعیت بقاع متبرکه در سطوح مختلف از نظر عمرانی، فرهنگی و فنی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: ظرفیت‌ها، مسائل و نیازهای هر یک از بقاع متبرکه به صورت میدانی ارزیابی شد تا اولویت‌های اجرایی و عمرانی این اماکن مشخص شود.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین، پیشوا و قرچک با بیان اینکه برخی بقاع متبرکه از درآمد پایدار برخوردار نیستند، گفت: این اماکن بودجه دولتی مشخصی ندارند و بخش عمده هزینه‌های آنها از محل نذورات، مشارکت‌های مردمی و کمک خیران تأمین می‌شود؛ از این رو برخی بقاع در اجرای طرح‌های عمرانی با محدودیت منابع مواجه هستند.

رضایی ادامه داد: در جریان این بازدید، طرح‌های عمرانی مورد نیاز بقاع متبرکه به مدیرکل اوقاف استان تهران ارائه شد و با توجه به پیگیری‌های انجام‌شده، تلاش می‌شود منابع لازم از طریق سازمان اوقاف برای اجرای این پروژه‌ها تأمین شود.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های هفته وقف عنوان کرد: نمایشگاه دستاوردهای اوقاف استان تهران همزمان با هفته وقف در هتل ارم تهران برگزار می‌شود و اداره اوقاف ورامین، پیشوا و قرچک نیز در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین، پیشوا و قرچک افزود: بخشی از ظرفیت‌ها، دستاوردها و اقدامات فرهنگی، اجتماعی و عمرانی بقاع متبرکه این شهرستان‌ها در نمایشگاه معرفی خواهد شد.

رضایی در پایان تأکید کرد: بازدیدهای میدانی از بقاع متبرکه نقش مؤثری در شناسایی دقیق نیازها، اولویت‌بندی طرح‌ها و جذب منابع برای تسریع در اجرای پروژه‌های عمرانی و فرهنگی دارد.

کد مطلب 6921552

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها