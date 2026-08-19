به گزارش خبرنگار مهر، قاسم رضایی، ظهر چهارشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به بازدید میدانی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان تهران از بقاع متبرکه ورامین، پیشوا و قرچک اظهار کرد: در این بازدید که با حضور مدیرکل اوقاف استان، معاون فرهنگی و اجتماعی و جمعی از مسئولان اداره کل انجام شد، وضعیت بقاع متبرکه در سطوح مختلف از نظر عمرانی، فرهنگی و فنی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: ظرفیتها، مسائل و نیازهای هر یک از بقاع متبرکه به صورت میدانی ارزیابی شد تا اولویتهای اجرایی و عمرانی این اماکن مشخص شود.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین، پیشوا و قرچک با بیان اینکه برخی بقاع متبرکه از درآمد پایدار برخوردار نیستند، گفت: این اماکن بودجه دولتی مشخصی ندارند و بخش عمده هزینههای آنها از محل نذورات، مشارکتهای مردمی و کمک خیران تأمین میشود؛ از این رو برخی بقاع در اجرای طرحهای عمرانی با محدودیت منابع مواجه هستند.
رضایی ادامه داد: در جریان این بازدید، طرحهای عمرانی مورد نیاز بقاع متبرکه به مدیرکل اوقاف استان تهران ارائه شد و با توجه به پیگیریهای انجامشده، تلاش میشود منابع لازم از طریق سازمان اوقاف برای اجرای این پروژهها تأمین شود.
وی همچنین با اشاره به برنامههای هفته وقف عنوان کرد: نمایشگاه دستاوردهای اوقاف استان تهران همزمان با هفته وقف در هتل ارم تهران برگزار میشود و اداره اوقاف ورامین، پیشوا و قرچک نیز در این نمایشگاه حضور خواهد داشت.
رئیس اداره اوقاف و امور خیریه ورامین، پیشوا و قرچک افزود: بخشی از ظرفیتها، دستاوردها و اقدامات فرهنگی، اجتماعی و عمرانی بقاع متبرکه این شهرستانها در نمایشگاه معرفی خواهد شد.
رضایی در پایان تأکید کرد: بازدیدهای میدانی از بقاع متبرکه نقش مؤثری در شناسایی دقیق نیازها، اولویتبندی طرحها و جذب منابع برای تسریع در اجرای پروژههای عمرانی و فرهنگی دارد.
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